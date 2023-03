Max Verstappen begint dit weekend niet alleen als titelverdediger aan het Formule 1-seizoen, maar volgens de concurrentie ook als torenhoog favoriet. Zo wijzen ze bij Mercedes en Ferrari nadrukkelijk naar de man met het startnummer 1. Dit kan extra druk geven, maar Verstappen wordt er niet warm of koud van, zo laat hij achter de Red Bull-garage aan de Nederlandse pers weten. "Ik ben daar totaal niet mee bezig. Ik kijk gewoon naar onszelf en het gevoel is goed." De Limburger loopt allesbehalve weg voor de favorietenrol. Gevraagd in welke opzichten de 2023-auto van Red Bull beter is, luidt het antwoord zelfverzekerd: "Overal. Althans, dat probeer je natuurlijk wel altijd te bereiken."

Ferrari en Mercedes dit jaar beter op rechte stukken

Bij de concurrentie is het volgens de betrokken coureurs niet zo'n luxe. Zo heeft Ferrari volgens Charles Leclerc overduidelijk ingezet op meer topsnelheid, maar is dat ten koste gegaan van enkele andere eigenschappen die de 2022-auto uit Maranello had. "Bij Ferrari hebben ze zich er enorm op geconcentreerd om sneller te zijn op rechte stukken", weet Verstappen ook. "Maar ja, daardoor lever je wel in in de bochten. De tijd moet dus nog uitwijzen wat de juiste beslissing is geweest. Natuurlijk wil je hard gaan op de rechte stukken, maar je moet alsnog wel voldoende grip over hebben in de bochten. Daar moet je altijd een beetje de balans in proberen te vinden."

De snelheid op rechte stukken is niet alleen een gevolg van de hoeveelheid luchtweerstand. De motor is eveneens cruciaal en juist daar is afgelopen winter veel over te doen geweest. Zo zijn 'performance upgrades' verboden, maar mochten leveranciers nog wel aan de betrouwbaarheid werken. Alle merken hebben dat gedaan, dus ook Mercedes. "Iedereen gooit dat zogenaamd op de betrouwbaarheid, maar er komt gewoon meer performance uit de motor", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Bij ons voelt alles op zich goed aan. Ferrari heeft de motor vorig jaar best ver wat omlaag moeten draaien en ik denk dat Mercedes richting dit jaar ook iets gevonden heeft. Ik denk dus dat anderen op dat vlak een stap hebben gemaakt, misschien zelfs iets meer dan wij qua puur vermogen, maar uiteindelijk moet het meeste toch van de auto zelf komen."

Aston Martin een serieuze bedreiging voor Mercedes?

Een interessante variabele in dit hele verhaal is wat Aston Martin kan uitrichten. De lange runs van Fernando Alonso waren goed, zelfs sneller dan die van Mercedes. De vraag die opkomt, is dus of de groene brigade Mercedes dit jaar kan verslaan? "Nou ja, Mercedes heeft hier al een andere achtervleugel meegebracht, die zal een stuk efficiënter zijn voor hen. Maar ik denk alsnog wel dat Aston Martin een hele goede auto heeft gebouwd. Met de auto's van tegenwoordig maakt de kwalificatiesnelheid sowieso iets minder uit dan vroeger. Als je gewoon hard gaat in de wedstrijd zelf, dan kun je alsnog wel inhalen", geeft Verstappen indirect aan dat de lange runs van Alonso best veelbelovend zijn voor aankomende zondag.

"Ik ben heel benieuwd. Ik vind het momenteel heel moeilijk inschatten waar ze precies staan, maar als ik naar Fernando z'n gezicht kijk als ik met hem praat, dan is hij wel optimistisch. Dat is heel leuk om te zien. Uiteindelijk wil je natuurlijk meer teams dicht bij elkaar hebben." Alonso grapte in de persconferentie dat hij nog jarenlang mee kan in F1 en Verstappen is dezelfde mening toegedaan. "Als ik Fernando zo zie en als ik hoor hoe gemotiveerd hij is om te blijven racen, dan denk ik dat dat wel kan, ja. Hij is zo gepassioneerd over het racen en dat is alleen maar mooi om te zien."

