Verstappen looft motivatie en gedrevenheid van Alonso: "Fijn te zien"

Hoewel Verstappen en Alonso elkaar op de baan niet vaak tegenkomen, is er naast het asfalt een mooie band ontstaan tussen de twee kampioenen. "Op dit moment heb ik een mooie vriendschap met Fernando. Ik houd van zijn stijl: het nooit willen opgeven. Het is een echte vechter", vertelt Verstappen aan voormalig Formule 1-coureur David Coulthard in een interview met CarNext.

Alonso werd in 2005 en 2006 kampioen met Renault. De Spaanse coureur was de eerste rijder in vijf jaar die zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wist te verslaan. In 2007 stapte hij over naar McLaren en werd teamgenoot van Lewis Hamilton, die aan zijn eerste Formule 1-seizoen begon. Na een lastig jaar vertrok Alonso weer naar Renault en reed daar tot en met 2009. In 2010 verving hij Kimi Raikkonen bij Ferrari, maar met de Italiaanse formatie won hij geen titels. Na vijf seizoenen kwam de Spanjaard weer in dienst bij McLaren, maar ook daar wist hij geen potten te breken. In 2018 verliet hij de Formule 1 en ging in diverse andere raceklassen aan de slag. Sinds dit seizoen rijdt Alonso weer in de Formule 1 bij het team van Alpine, dat eerst als Renault uitkwam.

Fernando Alonso in 2006 bij het team van Renault. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen vindt het jammer dat Alonso niet in staat is geweest om te vechten aan de voorzijde van de grid. "Helaas heeft hij dat de laatste jaren vooraan niet kunnen laten zien, omdat hij de auto niet had", vervolgt de Nederlander. "Ik blijf zijn houding wel mooi vinden. Ondanks zijn leeftijd is de motivatie om te winnen en in de Formule 1 te blijven er nog steeds. Hij doet altijd zijn best. Dat vind ik echt tof om te zien."

Op de vraag wat er gebeurt als Alonso een betere auto krijgt en in gevecht kan gaan met de Nederlander, antwoordt Verstappen. "Dan wordt het wel een ander verhaal, maar het onderlinge respect blijft. Ik zie hem graag weer vooraan verschijnen. Dat verdient hij als tweevoudig kampioen. Het is gewoon fijn om met hem te praten en te horen hoe hij over bepaalde situaties denkt."