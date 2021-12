Tijdens de krankzinnige slotfase in Abu Dhabi nam Wolff meermaals contact op met Michael Masi om daarin zijn ongenoegen te uiten over de beslissingen die de wedstrijdleider had genomen tijdens de neutralisatie. Na afloop van de wedstrijd kondigde Mercedes aan twee protesten in te dienen, maar deze werden uiteindelijk allebei afgewezen door de stewards. Mercedes heeft hierover aangegeven de intentie te hebben in beroep te gaan tegen de beslissingen. De gemoederen liepen dus hoog op. Nog geen dag later heeft de teambaas wel een bericht gestuurd naar de kersverse wereldkampioen.

"Toto heeft me een bericht gestuurd met daarin zijn felicitaties. Hij zei dat ik verdiend heb gewonnen", aldus Verstappen tegen Sky Sports. "Dat vind ik ontzettend aardig van hem. De emoties liepen bij beide teams nogal hoog op in de laatste ronde."

Net na het vallen van de vlag mocht de Red Bull-coureur ook de felicitaties in ontvangst nemen van titelconcurrent Lewis Hamilton. In een gesprek maandag met onder andere Motorsport.com liet Verstappen al weten sympathie te hebben voor de teleurstelling bij de Brit. "Natuurlijk vond ik dat pijnlijk voor Lewis, hij heeft alles goed gedaan gedurende de race. De Formule 1 kan heel onvoorspelbaar zijn, het had ook andersom af kunnen lopen waar ik het in de laatste ronde verloren had. Dat is onderdeel van deze sport", liet de 24-jarige rijder optekenen.