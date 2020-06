Verstappen: "Wil de fans vermaken, ook als ze tv kijken"

Vier maanden na de geplande start van het seizoen schiet het Formule 1-circus volgende week dan toch in gang met de Grand Prix van Oostenrijk. Het is onderdeel van een compacte wedstrijdkalender met in eerste instantie acht races tot half september. Er is de afgelopen tijd veel gespeculeerd over welke invloed dit heeft op de instelling van coureurs, die geen enkele steek kunnen laten vallen in de jacht op de wereldtitel. Verstappen, voorafgaand aan dit seizoen getipt als een van de kanshebbers voor de titel, verwacht in ieder geval dat de zogenaamde 'spookraces' niet gaan zorgen voor andere races.

"Ik sta, als ik in de auto zit en de kwalificatie begint, op scherp. Daar heb ik de fans niet beslist voor nodig", verklaarde Verstappen in gesprek met het Duitse Speedweek. "Maar als ik nu naar de tribune kijk, denk ik zeker dat het een testdag is omdat er geen publiek op de tribune zit. Het wordt anders, maar als ik in de auto zit wil ik de fans vermaken. Ook als ze niet op de tribune zitten, maar de race op een scherm moeten volgen."

Zoals gezegd won Verstappen de voorbije twee edities van de Grand Prix van Oostenrijk. Als gevolg daarvan staat de Limburger ook nu bij de getipte rijders voor eremetaal in de eerste twee rondes van het nieuwe seizoen. Ook vader Jos Verstappen sprak eerder de verwachting uit dat 'we in Oostenrijk mee kunnen doen voor de zege'. Zelf tempert Verstappen de verwachtingen. "Ik zie mezelf nooit als favoriet en zeker niet op de Red Bull Ring, dat circuit ligt ons niet zo goed als andere banen. De overwinning van vorig jaar was felbevochten. Het wordt deze keer niet makkelijker, ik denk dat Mercedes sterk gaat zijn en niemand weet hoe Ferrari er nu echt voor staat. Het wordt weer een pittig gevecht, maar we doen er alles aan om voor de derde keer op rij te winnen."

Details worden belangrijk

Nieuw dit seizoen is dat er meerdere races op hetzelfde circuit gereden worden. In Oostenrijk en Engeland worden twee back-to-backs gereden. Gevraagd of dat gaat helpen bij eventuele revanche, zei Verstappen: "Dat hangt natuurlijk af van de eerste race. Dat maakt de tweede race makkelijkere, iedereen kent het circuit en heeft veel ronden gereden. Het wordt waarschijnlijk nog spannender, de details worden belangrijk. Het kan erg spannend worden als we dingen gaan proberen die in het eerste weekend niet goed gaan. De tweede race wordt zeker anders, met het voordeel van wat we geleerd hebben in de eerste race."