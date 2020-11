Verstappen positief over nieuwe datum Dutch GP: "Meer kans op fans"

De Grand Prix van Nederland werd in eerste instantie nog voor begin mei bedacht, maar de aanhoudende coronacrisis maakte september 2021 tot een betere optie. Vooral omdat de organisatie, om maar eens met de woorden van Zandvoort CEO Robert van Overdijk te spreken, dolgraag 'een vol huis' wil. Met het oog op een aanstaand vaccin en wellicht een versoepeling van de maatregelen hebben de circuitdirecteur en zijn team ingezet op een datum later in het jaar. De Formule 1 zag de meerwaarde van dat plan eveneens in, met als gevolg dat de Dutch GP op de kalender is verhuisd naar het eerste weekend van september.

Hoop op oranjefeest in september

"Ik begrijp dat het is gedaan omdat ze er graag fans bij willen hebben", reageert Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland op die verplaatsing. "Ik snap heel goed dat ze dat proberen, dus om het zo laat mogelijk te organiseren in de hoop dat het dan wel weer met fans erbij mag." Bijkomend gevolg is dat Verstappen twee thuisraces binnen twee weken krijgt. Een week voor de krachtmeting in Nederland vindt immers al de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps plaats. "Ik weet niet of ze het allebei zo fijn vinden, in Spa en Zandvoort, dat het zeg maar zo dicht op elkaar zit. Puur qua fans en tickets."

Om daarna te vervolgen: "Maar wie weet komen de mensen wel naar beide wedstrijden toe, dat zou natuurlijk helemaal tof zijn." Circuitdirecteur Van Overdijk maakt zich overigens geen zorgen over scheve gezichten in de Belgische Ardennen. Volgens hem is er vanuit Spa weinig tot geen onvrede over de nieuwe datum van Zandvoort. "We hebben een goede relatie met Spa en we spreken elkaar regelmatig. In Spa wist men natuurlijk al dat we op een paar hospitality-acties na zo goed als uitverkocht waren voor dit jaar. In dat kader maakt het voor Spa niks uit. Je zou zelfs kunnen denken: als het enthousiasme in Nederland nog verder aanwakkert en als Max het seizoen goed start, dan hebben wij op zondag geen plaats meer voor nog heel veel Nederlanders erbij. Die mensen kunnen dan wel naar Spa. Volgens mij kan Spa het ook van de positieve kant benaderen en doen ze dat ook."

'Kunnen wel enkele circuits missen op F1-kalender'

Van de positieve kant bekijken, dat doet Verstappen nog niet zozeer voor de rest van de gepresenteerde 2021-kalender. "Ik heb altijd al gezegd dat het aantal van 23 wedstrijden veel is. Er moeten eigenlijk dingen worden aangepast om zo veel wedstrijden te kunnen doen. De Formule 1 probeert dat momenteel samen te stellen, maar ik denk niet dat je dit heel lang kunt volhouden." Daarbij moet kwantiteit volgens Verstappen niet boven kwaliteit gaan. "Ik heb veel liever dat we twintig wedstrijden doen en afstappen van races die totaal niet interessant zijn, ook qua circuits, in plaats van die hele kalender volgooien. Maar er zit natuurlijk wel een duidelijke reden achter waarom dat zo is", duidt Verstappen op het financiële aspect van de nieuwe planning. Gevraagd welke 'oninteressante circuits' moeten verdwijnen, is de Nederlander verstandig genoeg om niet toe te happen. "Daar ga ik maar niks over zeggen."

VIDEO: Max Verstappen voor het eerst in actie op het verbouwde Circuit Zandvoort