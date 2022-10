Waarom Verstappen deze wereldtitel 'nog beter' vindt dan die van 2021

Max Verstappen heeft in Suzuka zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veiliggesteld en ook nog eens in het land van Honda, daar waar hem veel aan gelegen was. Verstappen schaart zich in een illuster rijtje met coureurs die de wereldtitel prolongeren en doet dat ook nog eens onder twee compleet verschillende reglementen. Beide titels hebben hun eigen verhaal en zijn volgens Verstappen lastig naast elkaar te leggen. Zo was was vorig jaar bijzonder intens met Mercedes en kwam het op de slotronde aan, terwijl Verstappen nu kampioen is met nog vier races voor de boeg.

"Dat gevecht van vorig jaar ging natuurlijk tot de laatste race en was echt stressvol, zeker omdat we in die fase niet meer de snelste auto hadden. Om het op die manier te winnen was mooi, maar het moet zeker niet ieder jaar zo zijn", lacht Verstappen tijdens een speciale persconferentie in Japan. Gevraagd door Motorsport.com hoe hij beide wereldtitels vergelijkt, luidt het antwoord: "De eerste titel is altijd de meest emotionele, maar deze is absoluut beter - zeker als je naar de prestaties kijkt."

Een completere coureur

Bij het woord prestaties bedoelt Verstappen twee aspecten. Ten eerste hoe Red Bul-Honda in het nieuwe tijdperk meteen weer competitief is gebleken en daarnaast wat hijzelf heeft laten zien. Wat betreft de eerste factor erkent Verstappen positief verrast te zijn door zijn eigen team. "Ik had dit eerlijk gezegd nooit verwacht na vorig jaar. Teams die niet zo'n intense titelstrijd hadden, konden veel eerder beginnen. Daardoor dacht ik dat begin van jaar lastig zou worden voor ons. Maar ik was positief verrast over hoe competitief we meteen waren." Toch zag de wereld er na drie wedstrijden nog anders uit dan nu. Verstappen lacht nu namelijk om zijn uitspraak in Melbourne dat hij 45 races nodig zou hebben om wereldkampioen te worden. "Tja. Dat zei ik natuurlijk ook in de frustratie van dat moment, maar het belangrijkste is dat we achter de schermen kalm zijn gebleven. We hebben de auto steeds beter en vooral lichter gemaakt, met maar één doel voor ogen. Door die vastberadenheid als team staan we nu waar we zijn."

Als individu heeft Verstappen ook een stap gezet, al gaat dat volgens hem niet om de pure snelheid. "Ik denk niet dat ik per definitie sneller ben geworden. Het zou ook gek zijn om in deze fase van je carrière nog ineens twee tienden per ronde sneller te gaan. Maar na ieder jaar denk je natuurlijk wel 'wat kan er nog beter?' en probeer je daarvan te leren. In die zin word je niet sneller, maar wel completer." Daar komt bij dat Verstappen dit jaar niet altijd over de beste auto heeft beschikt. "Zeker in de kwalificatie niet, nee. Die ene snelle ronde paste grote delen van het seizoen gewoon niet zo goed bij onze auto. Dat kwam natuurlijk omdat we daar veel overgewicht hadden en de auto automatisch naar onderstuur neigde. Maar het is wel heel interessant met deze nieuwe auto's. Vorig jaar draaide eigenlijk alles om de kwalificatie en moest je daar met de set-up ook alles op zetten."

Spa als absoluut hoogtepunt, valt 2022 nog te overtreffen?

Inhalen was door vuile lucht verschrikkelijk lastig en juist dat markeert een groot verschil met dit jaar. "Dit seizoen is het geen ramp als de kwalificatie niet zo goed gaat. Als je maar een goede auto voor de race hebt, dan kun je nog wel naar voren rijden." Dit verklaart ook meteen de gunstige pole-zege balans die Verstappen heeft en juist de mindere van Charles Leclerc. Schoolvoorbeelden van een geslaagde inhaalrace zijn natuurlijk Hongarije en België, waar hij wist te winnen vanaf respectievelijk P10 en P14. Die wedstrijden springen er ook uit als hij naar het hoogtepunt van het seizoen wordt gevraagd: "Uiteindelijk moet ik dan voor het Spa-weekend kiezen. Dat was complete dominantie en die weekenden heb je niet vaak in een F1-carrière. Vooral toen ik na dat weekend weer thuiskwam en een beetje ging nadenken, besefte ik pas hoe perfect en speciaal het weekend eigenlijk was."

Dat besef zit er overigens ook in als Verstappen naar het hele seizoen kijkt. De Limburger weet namelijk dat wereldtitels niet op bestelling komen en wil bewust van het moment genieten. "Dit is gewoon een heel bijzonder jaar geweest voor mij en voor het team. Ik denk zelfs dat het in de toekomst heel lastig wordt om dit nog eens te evenaren of zelfs te overtreffen. Daardoor moeten we nog meer koesteren hoe het nu gaat en daar ook echt van genieten. Ik moet zeggen dat ik sowieso al wel geniet van dit seizoen, maar met de titel op zak misschien nog net iets meer...."

