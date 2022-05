Na een bijzonder succesvol Italiaans Grand Prix-weekend, is de blik van Max Verstappen inmiddels gericht op de race in Miami. Het Miami International Autodrome maakt komend weekend zijn debuut in de Formule 1 en is voor de regerend wereldkampioen een nieuwe kans om een grand slam te scoren. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft virtueel al mogen kennismaken met de nieuwe baan. In Milton Keynes heeft Verstappen flink wat simulatorkilometers gemaakt en kan maar één conclusie trekken.

"Ik denk dat dit weekend behoorlijk tof gaat worden! Ik kijk er ontzettend naar uit om te gaan racen in Miami. In de simulator heb ik de baan al kunnen uitproberen. We hebben ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden", aldus Verstappen, die het altijd naar zijn zin heeft in de Verenigde Staten. "Ik geniet ook altijd in Austin, dus deze nieuwe staat en race zijn een welkome toevoeging. Ik vind het goed om te zien dat de Formule 1 steeds groter wordt in Amerika. De F1-teams zijn druk bezig om de sport te promoten. Er komen steeds meer Grands Prix bij, dus stapje voor stapje groeit de populariteit." De Red Bull-coureur denkt dat de populariteit mede is gestegen door de nieuwe generatie auto's. "Ik denk dat het helpt dat de wagens elkaar nu beter kunnen volgen en dat het inhalen van andere auto's makkelijker is geworden. Daar komt bij dat ook meer teams om de overwinningen strijden. Dat is vind ik het belangrijkste voor de fans."

De organisatie van Miami zet alles op alles om er een geweldig evenement van te maken. Verstappen is daarom niet de enige F1-coureur die reikhalzend uitkijkt naar de nieuwe baan rondom het Hard Rock Stadium. Naast het circuit biedt ook het entertainment om de sessies heen voldoende spektakel. De 24-jarige coureur verwacht dan ook dat de F1-fans zich geen moment gaan vervelen in de bruisende kuststad. "Ik hoop echt dat een fantastisch weekend wordt. Miami is een bijzonder gave stad en het is een prachtige locatie om een Grand Prix te organiseren. Niet alleen de rijders kijken er enorm naar uit, maar ik denk dat de fans ook niet kunnen wachten." Zijn wit-gouden helm is dit weekend niet te bewonderen. Speciaal voor de eerste race in Miami heeft de Nederlander een gloednieuw design van de plank getrokken.