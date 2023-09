Max Verstappen: "F1-weekend Singapore laat zien hoe lastig winnen is"

In Singapore is de imponerende zegereeks van Max Verstappen - met tien triomftochten op rij - ten einde gekomen. Na de mislukte kwalificatie wist de Nederlander dat het een hels karwei zou worden, al concludeert hij in het vierkantje voor media dat een inhaaljacht met een klein beetje hulp van vrouwe Fortuna niet eens kansloos was geweest. "In de race zat ons werkelijk alles tegen met die safety cars. Dit was het slechtst denkbare scenario voor onze strategie. Ik denk zelfs, als het een beetje meer mee had gezeten met die safety cars, dat ik nog wel met die mannen vooraan had kunnen vechten. De laatste stint was namelijk helemaal niet slecht."

Red Bull had de smaak op mediums goed te pakken, hetgeen natuurlijk ook het idee achter de gekozen tactiek was. Aanvallen op de gele banden op het moment dat de concurrentie op hard zou staan. Als een safety car richting het einde van Red Bulls stint ook nog een gratis pitstop had opgeleverd, dan was Verstappen natuurlijk al helemaal spekkoper geweest: "Maar toen de safety car nu naar buiten kwam, dacht ik meteen 'shit'. Dit was exact het verkeerde moment." Het was nog te ver voor een wissel naar mediums en bij de herstart zouden beide Red Bull-mannen kwetsbaar blijken.

Een ontketende slotfase op mediums bracht Verstappen nog wel naar P5, hetgeen ook aantoont dat inhalen wel degelijk kan op het Marina Bay Street Circuit. "Ja, maar je hebt wel een veel betere race pace nodig dan iemand anders. In die fase waren we natuurlijk ook echt wel sneller." Onderaan de streep is de zegereeks echter geëindigd, al ligt de wereldkampioen daar niet zozeer wakker van: "Ik wist dat deze dag vroeg of laat toch wel zou komen, dus op zich vind ik het prima." Voor Verstappen onderstrepen de ongemakken van dit weekend juist hoe bijzonder de zegereeks is. "Alles moet perfect zijn. Iedereen zegt altijd wel 'ah, kijk hoe dominant ze zijn en kijk hoe makkelijk het gaat', maar het is niet makkelijk. Je moet alle details voor elkaar krijgen om te winnen. Dit weekend hadden we dat duidelijk niet en dan loop je achter de feiten aan en win je niet."

Horner: Simulatorwerk klopte niet, maar wel waardevolle lessen voor RB20

Nu draait het vooral om het begrijpen van de dingen die verkeerd zijn gegaan, al benadrukt Verstappen dat het niet voor Suzuka geldt, omdat die baan compleet anders is en juist wel bij de RB19 moet passen. "Vandaag hebben we denk ik veel geleerd over de dingen die we gisteren verkeerd hebben gedaan, al kan ik natuurlijk niet in details treden. Alleen kunnen we die dingen volgend jaar pas laten zien als we hier weer komen. Dan weten we pas of de ideeën die we hebben opgedaan echt beter zijn."

De woorden van Verstappen sluiten naadloos aan bij wat Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop in de Red Bull-hospitality ook te melden heeft. "We hebben nu een veel duidelijker beeld van wat we verkeerd hebben gedaan. Als we hier volgende week al terug zouden komen, dan zouden we zeker dingen anders doen. Het draait allemaal om engineering. We hebben de auto niet in het juiste window gekregen en dat komt ook doordat de voorbereidingen in de simulator niet helemaal goed waren. Daardoor moet je gedurende het weekend alsnog je weg zoeken en dat is lastig, al moet ik zeggen dat de race pace nog best goed was. Maar dit zijn in ieder geval hele waardevolle lessen richting volgend jaar en lessen die we hopelijk kunnen verwerken in de RB20."

