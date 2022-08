Verstappen: "F1-wedstrijdleiding behandelt ons alsof we amateurs zijn"

Na de zondagse race in Spielberg noemde Max Verstappen de 'track limits' al een grap en voegde hij desgevraagd door Motorsport.com toe dat de wedstrijdleiding minder koppig moet zijn. Met die laatste woorden duidde Verstappen op de bereidheid om te luisteren en vooral de bereidheid om de feedback van rijders ter harte te nemen. Twee raceweekenden later is de situatie op beide vlakken nog niet echt verbeterd. Zo raakte Sergio Perez in Q2 curieus genoeg een rondetijd kwijt die gewoonweg geldig was en moesten de stewards nadien terugkomen op hun eigen besluit.

"Vorig jaar hebben coureurs al gezegd dat track limits duidelijker moeten zijn. Maar vrijdagavond begonnen ze tijdens de rijdersbriefing ineens over een stippellijn bij het uitkomen van bocht 13, terwijl daar ook gewoon een witte lijn en kerbstones naast liggen. Persoonlijk vind ik dat het einde van de baan en dus de 'track limits'. Zo hebben we heel veel van die kleine dingen", laat Verstappen na afloop van de kwalificatie aan de schrijvende pers weten. "De stewards maken het op deze manier ook onnodig lastig voor zichzelf, zo is het veel moeilijker om alles goed te controleren."

Dat de stewards in sommige gevallen op de TV-beelden afgaan, helpt ook al niet. "Als je naar de onboardbeelden kijkt, dan zit die camera vaak aan de verkeerde kant. Door de hoek lijkt het misschien alsof je volledig naast de baan zit, maar in werkelijkheid hoeft dat helemaal niet zo te zijn. We kunnen onszelf een plezier doen door gewoon gravel aan de buitenkant van een bocht te leggen. Als je er dan naast zit, ben je automatisch langzamer en kun je de vloer ook nog eens beschadigen. Ik weet dat mensen zeggen 'jullie moeten maar gewoon binnen de lijntjes kleuren', maar dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan." Om exact die reden vinden veel coureurs het ook fijner om de kerbstones als track limits te hanteren dan de witte lijn. Die eerstgenoemde afscheiding is namelijk te voelen in de auto, terwijl een witte lijn vanuit de lage zitpositie lastig te zien is.

Nog belangrijker is dat coureurs volgens Verstappen niet serieus genoeg worden genomen. "Wij willen altijd helpen en onze adviezen geven, maar er wordt nergens echt naar geluisterd. Dat vind ik enorm frustrerend. Ik wil namelijk niet met de wedstrijdleiders of stewards vechten, ik wil ze alleen maar adviseren. Maar het lijkt wel of het ze helemaal niets interesseert. Voor mijn gevoel zien ze ons alsof we een stelletje amateurs zijn en dat lijkt me niet correct", besluit de regerend wereldkampioen.

