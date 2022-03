De Formule 1 heeft voor dit seizoen het technisch reglement overhoop gehaald in de hoop om de hoeveelheid vuile lucht te beperken. Daardoor zouden auto’s elkaar beter moeten kunnen volgen wat dan weer moet resulteren in meer actie op de baan. Coureurs waren vorige maand na de test in Barcelona al positief, hoewel niet veel coureurs de tijd hadden genomen om andere wagens te volgen. In Bahrein kwam dat veel meer voor en was voor coureurs te zien dat het volgen een stuk makkelijker gaat.

Ook Formule 1-kampioen Max Verstappen, die onder meer een langdurig duel met Ferrari-coureur Carlos Sainz uitvocht in Sakhir, merkt dat er een aardige stap vooruit gezet is. “Ik denk wel dat het beter is”, zegt Verstappen. “Het is in ieder geval beter dan vorig jaar, toen je als je achter iemand kwam je ineens onderstuur of heel veel overstuur kreeg. Dat was niet controleerbaar. Als ik nu achter een andere auto zit, merk ik wel dat ik downforce verlies, maar dat gebeurt voor en achter. Dat maakt het beter te controleren en ook voorspelbaarder voor een coureur.” Er is door George Russell wel gesuggereerd dat het makkelijkere volgen ten koste zou gaan van de slipstream, maar daar denkt de Red Bull-coureur iets anders over. "Volgens mij werkt de slipstream nog net zo en is er op dat vlak weinig veranderd."

Wel heeft de veranderde filosofie van de wagens geresulteerd in een andere rijstijl, vooral doordat het gewicht opgekrikt is. De wagens zijn daardoor minder beweeglijk in langzame bochten. Volgens Verstappen zijn de nieuwe auto’s op de limiet echter niet per se moeilijker te besturen dan de auto's van de voorgaande jaren. “Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe de balans is en hoe die vorig jaar was. Als je vorig jaar heel veel onderstuur of overstuur had, was dat ook lastig. Elke auto op de limiet rijden is lastig, dus ik denk dat dat zo’n beetje hetzelfde is.”

Gevraagd of het racen met de nieuwe wagens ook daadwerkelijk beter gaat worden, houdt Verstappen nog wel een kleine slag om de arm. “Dat ligt denk ik ook een beetje aan de circuits waar we naartoe gaan. Deze auto’s zijn natuurlijk een stuk langzamer in de langzame bochten, doordat ze een stuk zwaarder zijn. Op een circuit met veel langzame bochten zal het voor ons gevoel iets minder leuk zijn om te rijden. Maar als we naar een circuit gaan met veel snelle bochten, dan is dit echt wel een leuke auto om mee te rijden.”

