Verstappen na F1-vrijdag in Hongarije: "Goede dag"

Voor Red Bull Racing en Max Verstappen is het Formule 1-weekend in Hongarije van enorme waarde. De Nederlander en zijn team hopen namelijk dat de updates op de RB20 hen weer een stap naar voren laten zetten en dat daarmee de concurrentie opnieuw op afstand wordt gezet. Dat was namelijk aan het begin van het seizoen het geval, maar ondertussen zijn McLaren, Mercedes en ook Ferrari flink genaderd.

"We hadden een goede dag. Natuurlijk moeten we nog leren en optimaliseren, maar dit is geen slechte start van het weekend", vertelt de coureur die op vrijdag tweemaal tot een tweede tijd kwam op Verstappen.com. "We gaan nu naar de details kijken en het proberen beter te maken. De tweede training werd natuurlijk onderbroken [door de crash van Charles Leclerc], waardoor we niet de long runs konden doen, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. We gaan nu alles bekijken en vanaf dit punt aan de slag. Al met al was dit een goede start van het weekend."

Pérez voelt zich stuk comfortabeler

Ook aan de andere kant van de pitbox ging het een stuk beter. Waar Sergio Pérez namelijk tot aan de trainingsdag in Hongarije met een matige reeks bezig was, stond de Mexicaan op vrijdag stevig in de top-vijf. "Dit was een goede vrijdag. Tussen VT1 en VT2 hebben we juiste aanpassingen doorgevoerd en we zijn de juiste richting ingeslagen. Het is lang geleden dat ik me op dit moment van het weekend [de vrijdag] zo comfortabel heb gevoeld", vertelt de coureur. "We hebben door de dag heen de best mogelijke stappen gezet. Het gevoel is daarom goed en de long runs zagen er ook nog eens goed uit."

Met de goede vrijdag in de tas is Pérez optimistisch over de kansen voor de rest van het weekend. "Ik ben ervan overtuigd dat onze tijd komt. We moeten hard aan de slag en naar morgen kijken. We gaan zien wat de rest van het weekend voor ons in petto heeft."

Red Bull, Verstappen en Pérez mogen morgen laten zien of de afstelling nog beter is in de derde vrije training. Deze begint om 12.30 uur Nederlandse tijd.