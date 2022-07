Max Verstappen is dit seizoen hard op weg naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Ondanks zijn jonge leeftijd van 24-jaar is hij alweer bezig aan zijn achtste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Eerder dit jaar tekende hij een nieuwe megadeal met Red Bull Racing, wat hem nog tot zeker eind 2028 verbindt aan de formatie. Hoewel hij het enorm naar zijn zin heeft en de resultaten de laatste jaren uitmuntend zijn, sluit hij een afscheid niet uit.

“Misschien stop ik er wel mee”, zegt Verstappen volgens De Telegraaf in Max Verstappen x The Red Bulletin Heroes Edition over 2028. “Tegen die tijd rij ik al een poosje rond in de Formule 1. Het hangt er een beetje vanaf of de auto goed is en ik nog meedoe voor de prijzen. Ik kan er niet tegen om achterin mijn rondjes te moeten rijden. Dan rijd ik liever in een andere klasse. Maar op dit moment zou ik echt voor geen enkel ander team willen rijden. Dus: als je je ergens goed voelt en het werkt, waarom zou je dan veranderen?”

In datzelfde nieuwe magazine blikt Dr. Helmut Marko terug op de voorbije jaren en concludeert dat Verstappen een stuk volwassener is geworden: “Sinds zijn eerste zege heeft hij een ongelofelijk groeiproces doorgemaakt. Hij stelt prioriteiten wat belangrijk is en hij accepteert wat hij niet kan veranderen. Toen hij jonger was, liep hij almaar te vloeken.”