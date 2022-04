Charles Leclerc legde in Australië voor de tweede keer in drie races beslag op de pole-position en de overwinning, waarmee hij zijn leidende positie in het kampioenschap verstevigde. In de race leek de Ferrari-coureur op eigen kracht al af te rekenen met Max Verstappen, waarna de Red Bull-coureur met nog zo’n twintig ronden te gaan ridder te voet werd door een probleem met de brandstoftoevoer. Voor de regerend wereldkampioen was dat alweer zijn tweede uitvalbeurt van het nog prille Formule 1-seizoen 2022. In Jeddah pakte Verstappen nog wel een zege om het leed ietwat te verzachten, maar dat neemt niet weg dat hij voorlopig zesde staat in het kampioenschap met 46 punten achterstand op Leclerc.

“Max gebruikte woorden als ‘onacceptabel’ in zijn interviews na de race om de betrouwbaarheidsproblemen te beschrijven, al werd dat iets later weer gladgestreken. Een brandstoflek zette hem tijdens de Australische GP langs de zijlijn in wat over het algemeen onder de oppervlakte een nogal turbulent weekend was voor het team”, blikt Sky Sports-commentator Martin Brundle in zijn column terug op Verstappens race in Melbourne. Na drie races is zijn kans op de wereldtitel nog niet verkeken, maar dan moet er volgens de voormalig F1-coureur wel wat gaan veranderen. “Er is nog een lange weg te gaan, maar Leclerc heeft bijna twee races voorsprong op hem én zit momenteel in de snellere auto.”

Tweede viool voor Sainz bij Ferrari?

Daar waar het bij Red Bull en Verstappen allemaal nog niet echt lekker loopt, is dat een garage verderop bij Ferrari wel anders. De F1-75 is tot nu toe een uitstekende auto gebleken en daar komt volgens Brundle bij dat ook Leclerc zijn niveau naar een hoger plan heeft getild. “Hij is snel en consistent en lijkt zijn auto altijd een halve stap voor te zijn, in plaats van dat hij – zoals in het verleden – op de limiet van de auto zit en af en toe zwaar crasht. De nieuwe reglementen passen bij hem en hij heeft vertrouwen en geloof in zichzelf ontwikkeld. Met twee pole-positions, twee zeges, een tweede plek en drie snelste ronden in drie races wordt dat bevestigd.”

In de eerste twee races van het seizoen gaf Leclercs teamgenoot Carlos Sainz Jr. relatief weinig toe door direct achter de Monegask tweede en derde te worden. In Melbourne volgde echter zijn eerste uitvalbeurt sinds de Russische GP van 2020. Het was een passend slot voor een moeizaam weekend voor Sainz, dat volgens Brundle overigens behoorlijke gevolgen kan hebben op de rol die hij de rest van het seizoen moet vervullen bij Ferrari. “Hij gaat vanaf dit moment mogelijk een ondersteunende rol voor Leclerc moeten spelen, afhankelijk van hoe de concurrentie zich ontwikkelt en of hij de volgende paar races kan winnen. Dat is overigens niet uitgesloten.”

