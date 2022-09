Dit weekend in Singapore kan Verstappen de titelstrijd beslechten als hij na de race op het Aziatische stratencircuit 138 punten voorsprong heeft in het kampioenschap. Om dat voor elkaar te krijgen moet hij op zondag de Grand Prix winnen en tegelijkertijd hopen dat Charles Leclerc en Sergio Perez een mindere wedstrijd hebben.

“Ik denk er niet echt aan”, zegt Max Verstappen donderdag tegen onder andere Motorsport.com over de mogelijkheid om in Singapore het kampioenschap te winnen. “Het is nogal een long shot. Ik wil gewoon van het weekend hier genieten en zal natuurlijk proberen om de race te winnen.”

“Ik denk dat Japan mooier zou zijn”, erkent de Nederlander bovendien. “Ik heb veel geluk nodig om het hier te laten gebeuren, dus ik reken er niet echt op. Ik moet winnen, Checo moet vierde of lager eindigen en Charles achtste of lager. Dat is niet echt realistisch. Daarom denk ik er niet aan.”

Door het coronavirus ging de Japanse Grand Prix in 2020 en 2021 niet door, waarmee ook het afscheidsfeestje voor motorleverancier Honda in het water viel. Door de titel op Suzuka veilig te stellen, zou er alsnog een prachtig afscheidscadeau volgen in de thuisrace van de Japanse autofabrikant. Verstappen: “Ik kijk er erg naar uit om terug te keren naar Japan. Het is alweer even geleden dat we daar reden. Het is een fantastisch circuit, waar ik speciale herinneringen aan heb. Zo heb ik daar voor het eerst met een Formule 1-auto gereden in een vrije training, wat ik nooit zal vergeten. En het is ook een soort thuisrace voor ons, vanwege onze band met Honda. Dat wordt mijn eerste echte kans om de titel te winnen. Natuurlijk kijk ik nu eerst uit naar Singapore, maar ik heb ook veel zin in Japan.” Over een mogelijk titelfeest in Japan zegt Verstappen: “Het zou voor alle betrokkenen zeker veel betekenen.”

Over de kansen van Red Bull in Singapore kan Verstappen nog niet veel vertellen. “Het is op het moment lastig om te zeggen waar we zullen staan. We zijn hier een tijdje niet geweest en het is ook nog een beetje een vraagteken hoe het hier met de nieuwe auto zal zijn. Maar ik denk dat deze baan onze auto wel iets beter zal liggen dan Monaco, doordat we de wagen intussen verder hebben ontwikkeld. We zullen ons vooral moeten focussen op onze prestaties over één ronde. We zijn dit jaar niet echt fantastisch geweest op dat vlak. We zijn vooral goed in de race. Maar we weten dat de prestaties over één ronde hier erg belangrijk zijn.”