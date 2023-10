Max Verstappen grapt over F1-titelkans in Qatar: "Ik sta te shaken!"

Max Verstappen kan zich in Qatar voor de derde keer tot wereldkampioen Formule 1 kronen. De kans is levensgroot, zelfs als de WK-leider om wat voor reden dan ook een dubbele nulscore noteert. In dat geval moet teamgenoot Sergio Perez nog altijd 32 van de 34 beschikbare punten scoren om Verstappens titelfeestje uit te stellen tot Austin. De kans daarop is te verwaarlozen en dus mag Verstappen normaliter op zaterdag juichen. Drie punten in de sprintrace volstaan voor even zoveel wereldtitels.

Gevraagd hoe Verstappen uitkijkt naar het raceweekend nu de titel voor het grijpen ligt, lacht hij in de Red Bull-hospitality: "Nou, ik sta te shaken! Maar nee, voor mij verandert er helemaal niks. Ik wil ieder raceweekend gewoon winnen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste en daar richt ik me op." Dat een titel binnenhalen op zaterdag best opmerkelijk kan zijn, houdt Verstappen ook geen seconde bezig. "Het maakt voor mij niets uit. We kunnen het hele weekend een beetje feestvieren, dus ik klaag er niet over. Natuurlijk willen we zondag nog een race winnen en kunnen we niet al te gek doen, maar we vinden wel een manier!" Als Verstappen wordt gevraagd of hij al eens eerder een Grand Prix heeft afgewerkt na een feestje op zaterdagavond krijgt hij de lachers opnieuw op zijn hand: "Zelfs als dat zo is, dan zou ik het hier alsnog niet vertellen natuurlijk..."

Gokken in Qatar door het sprintformat

Waar het veiligstellen van de wereldtitel op zaterdag geen probleem is, stoort Verstappen zich om andere redenen nog wel steeds aan het sprintformat in F1. "Normaal gesproken zouden we hier wel snel moeten zijn. Dit circuit past bij ons, al hebben we natuurlijk maar één training en maakt dat het lastig. Die training zal enorm warm zijn, waardoor die niet alles zegt voor de kwalificatie. Het wordt gokken. Zelfs als onze auto in de eerste training meteen perfect aanvoelt, en dat is vaak niet zo, dan nog zit je er nog steeds mee dat het tijdens de kwalificatie veel kouder zal zijn. Dat heeft effect op de baan, op de banden, op de balans, eigenlijk op alles. Het wordt gokwerk en dat vind ik jammer."

Verstappen vindt het sprintformat om twee uiteenlopende redenen vervelend. Om te beginnen geniet de Nederlander veel meer van een kwalificatie waarin alle teams volledig de limiet kunnen opzoeken. "Ik zou het juist mooi vinden om op dit circuit drie trainingen te hebben, zodat iedereen daarna vol vertrouwen de kwalificatie ingaat. Maar ja, ze hebben besloten om hier een sprint van te maken. Het is nu eenmaal zo", vervolgt de wereldkampioen zijn verhaal. "Ik geef alleen maar mijn mening erover en meer niet. Ze hebben er natuurlijk ook geen belang bij om naar de coureurs te luisteren, en sowieso zitten die niet eens allemaal op één lijn. De organisatie wil het weekend opschudden en misschien ook wat meer tickets verkopen, maar ik kijk er puur als racer naar."

De tweede reden is dat Verstappen de hoofdrace op zondag voorspelbaar vindt door een sprintrace. "Ik houd veel meer van het oude format en blijf zeggen: als we een sprintrace doen, dan weet je al min of meer wat er een dag later gaat gebeuren tijdens de hoofdrace. Je weet dan al ‘deze auto gaat snel zijn tijdens de race en die auto valt juist terug’. Dat haalt voor mij een beetje de glans van de echte Grand Prix op zondag af, en dat was juist waar ik vroeger altijd zo naar uitkeek. Dan werd je op zondag wakker en zag je die dag pas hoe alles zich zou ontvouwen. Nu weet je al ‘als er geen gekke dingen gebeuren, gaat dat team morgen weer winnen’."

Geen kans op gemakzucht bij binnenhalen titel

In lijn met die laatste quote zou Red Bull Racing normaliter ook 'gewoon' weer in Qatar moeten winnen als er geen vreemde dingen gebeuren. Het onderstreept de overmacht en ook meteen het verschil met 2021, toen Qatar richting het einde van een beklijvende titelstrijd op het programma stond. "Maar ik vind dit fantastisch. Twee jaar geleden vocht ik natuurlijk voor mijn allereerste wereldtitel, dus de emoties waren toen heel anders dan nu. Op dit moment heb ik al twee titels op zak en dat maakt het gevoel compleet anders. Verder is de auto anders en is de positie waarin we met team zitten ook volledig anders, maar ik moet zeggen dat ik van beide scenario's wel houd."

Op gemakzucht hoeft de concurrentie in ieder geval niet te rekenen, ook niet als de derde wereldtitel na dit weekend binnen is. "Zeker niet, zo zit ik niet in elkaar. En ik moet ook zeggen: als iemand in mijn omgeving ook maar zou merken dat ik een beetje gemakzuchtig zou worden, dan vertellen ze het mij meteen!", sluit de man met 48 Grand Prix-overwinningen achter zijn naam af.