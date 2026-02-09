Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein I

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

De Formule 1 test deze week drie dagen op het Bahrain International Circuit. De eerste officiële wintertest wordt namens Red Bull Racing geopend door viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Formula 1

Voordat het Formule 1-seizoen 2026 op 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, testen de teams deze maand nog twee keer in Bahrein. De eerste van deze driedaagse tests wordt deze week gehouden: van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari mogen de renstallen één auto inzetten op het Bahrain International Circuit.

Dit betekent dat de teams de drie testdagen moeten verdelen onder hun twee coureurs, die dus per persoon kunnen rekenen op anderhalve testdag. Hoe Red Bull Racing deze dagen verdeelt onder haar coureurs, is inmiddels ook duidelijk.

De aftrap van de wintertest in Bahrein wordt woensdag verzorgd door Max Verstappen, meldt de Telegraaf. De viervoudig wereldkampioen zit dan de hele dag in de Red Bull RB22. Teamgenoot Isack Hadjar neemt vervolgens de hele donderdag voor zijn rekening. Op vrijdag, de laatste dag van de test, komen Verstappen en Hadjar allebei in actie. Wie welk dagdeel in de auto stapt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Eind januari maakten de Formule 1-teams hun eerste serieuze kilometers met de compleet nieuwe auto's voor 2026. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya stonden vijf testdagen gepland, waarbij de teams zelf mochten kiezen op welke drie dagen ze in actie zouden komen.

Red Bull koos er toen voor om Hadjar op maandag in de auto te zetten en een hele dag te laten rijden. De dinsdag werd verdeeld onder beide coureurs, met Verstappen in de ochtend en Hadjar 's middags in de RB22. Laatstgenoemde maakte toen een crash mee. Pas op vrijdag keerde Red Bull terug op de baan met Verstappen, die de hele dag voor zijn rekening nam.

