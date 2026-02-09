Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing
De Formule 1 test deze week drie dagen op het Bahrain International Circuit. De eerste officiële wintertest wordt namens Red Bull Racing geopend door viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.
Foto door: Formula 1
Voordat het Formule 1-seizoen 2026 op 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, testen de teams deze maand nog twee keer in Bahrein. De eerste van deze driedaagse tests wordt deze week gehouden: van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari mogen de renstallen één auto inzetten op het Bahrain International Circuit.
Dit betekent dat de teams de drie testdagen moeten verdelen onder hun twee coureurs, die dus per persoon kunnen rekenen op anderhalve testdag. Hoe Red Bull Racing deze dagen verdeelt onder haar coureurs, is inmiddels ook duidelijk.
De aftrap van de wintertest in Bahrein wordt woensdag verzorgd door Max Verstappen, meldt de Telegraaf. De viervoudig wereldkampioen zit dan de hele dag in de Red Bull RB22. Teamgenoot Isack Hadjar neemt vervolgens de hele donderdag voor zijn rekening. Op vrijdag, de laatste dag van de test, komen Verstappen en Hadjar allebei in actie. Wie welk dagdeel in de auto stapt, is op dit moment nog niet duidelijk.
Eind januari maakten de Formule 1-teams hun eerste serieuze kilometers met de compleet nieuwe auto's voor 2026. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya stonden vijf testdagen gepland, waarbij de teams zelf mochten kiezen op welke drie dagen ze in actie zouden komen.
Red Bull koos er toen voor om Hadjar op maandag in de auto te zetten en een hele dag te laten rijden. De dinsdag werd verdeeld onder beide coureurs, met Verstappen in de ochtend en Hadjar 's middags in de RB22. Laatstgenoemde maakte toen een crash mee. Pas op vrijdag keerde Red Bull terug op de baan met Verstappen, die de hele dag voor zijn rekening nam.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026
Giedo van der Garde ziet F1-regels 2026 als voordeel voor drie coureurs
Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Van der Garde positief verrast na F1-shakedown: "Mercedes steekt er misschien bovenuit"
Horner blikt terug op 'interessante periode' sinds Red Bull F1-afscheid
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties