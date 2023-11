De kwalificatie in Las Vegas was onderhoudend, al zijn de gebeurtenissen van gisteren - in tegenstelling tot de voorspelling van Toto Wolff - nog niet vergeten. Met name Carlos Sainz zat er beteuterd bij in de persconferentie, aangezien hij na een goede kwalificatie nog tien plekken achteruit moet door een nieuwe batterij. Het voelt onrechtvaardig, aangezien Sainz simpelweg het slachtoffer is geworden van een losgekomen putdeksel en dus niets kon doen aan de noodgedwongen chassis- en motorwissels die volgden. De stewards konden naar eigen zeggen echter geen kant op. Ze erkenden in hun besluit dat Sainz eigenlijk geen straf verdiende, maar lieten weten het reglement simpelweg te moeten volgen.

Het betekent volgens Max Verstappen, die zelf een plekje opschuift door de gridstraf van Sainz, dat het reglement moet worden aangepast. "De regels moeten veranderen. Dit is eigenlijk hetzelfde als dat je door iemand anders uit de race wordt getikt en een zware crash hebt", duidt Verstappen onder meer op Silverstone 2021. "Ook dan kun je motoronderdelen of een batterij uit de pool verliezen. Dat moet allereerst veranderen, dat je zeg maar zonder gridstraf kunt wisselen in die speciale gevallen."

Teams moeten geen invloed hebben op gridstraffen

Verstappen stipt daarnaast nog een tweede factor aan. "Verder vind ik dat teams geen enkele stem moeten hebben in het wel of niet uitdelen van een gridstraf. Als ze dat wel hebben, gaan ze natuurlijk tegen zo'n uitzondering stemmen." Er hoort enige achtergrondinformatie bij. Zo sijpelde in Las Vegas door dat niet alle teams voor een uitzondering voor Ferrari en dus Sainz waren. Er is geen consensus bereikt doordat minimaal één team wel voor een gridstraf zou zijn. De vinger ging bij onder meer Sky Sports al snel richting Mercedes, al is het volgens dat team onzin en zou het hen ook niet zozeer om Sainz gaan. Het zou enkel een probleem kunnen vormen doordat de regels bij een uitzondering voor Ferrari niet correct werden nageleefd.

"Ik vind dat persoonlijk nogal hard richting Carlos", vervolgt Verstappen. "Maar goed, we leven hier in zo'n politieke omgeving en daarin denkt iedereen alleen maar aan zichzelf. Daarom zeggen ze 'nee hoor, hij moet wel gewoon een straf krijgen'." De Ferrari-coureurs zijn een vergelijkbare mening toegedaan, maar willen zich de vingers er in persconferentie niet aan branden. Charles Leclerc houdt het bij "ik ben het eens met alles wat Max heeft gezegd", terwijl Sainz toevoegt: "Ik heb hier nog heel veel meer over te zeggen, maar zal mezelf een beetje in bedwang houden."

Video: Sainz de dupe van losgekomen putdeksel in Las Vegas