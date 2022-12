Na het Formule 1-seizoen 2022 kregen alle teambazen van de officiële F1-website het verzoek hun persoonlijke top-tien coureurs van 2022 door te geven. De puntentelling verloopt net als bij een Grand Prix: de eerste coureur in het rijtje ontvangt 25 punten en de laatste rijder 1 punt. Max Verstappen deed de beste zaken door de meeste punten te verzamelen. Net als vorig jaar is de regerend wereldkampioen door alle chefs uitgeroepen tot beste coureur. Uiteraard ontvangt de Nederlander deze prijs vanwege zijn prestaties in 2022. Verstappen stelde in Japan zijn tweede wereldtitel veilig en won in totaal 15 van de 22 Grands Prix. Nooit eerder won een F1-coureur zoveel wedstrijden in een seizoen. Daarnaast scoorde hij 454 punten, iets dat óók een andere rijder in de koningsklasse nooit lukte. In totaal ontving Verstappen 207 punten van de teambazen. Het maximaal haalbare aantal was 250 punten.

De tweevoudig F1-kampioen laat daarmee Charles Leclerc achter zich. Net als in het kampioenschap eindigt de Monegask ook in dit lijstje op de tweede plaats. Met 144 punten is het verschil met zijn grootste rivaal van 2022 groot. Leclerc kende een ijzersterke opening van het seizoen, maar viel door technisch malheur, eigen missers en tactische fouten verder naar achteren. Uiteindelijk kwam de 25-jarige rijder nog onder druk te staan van Sergio Perez, maar die wist hij in Abu Dhabi te verslaan voor de tweede plek in het kampioenschap. Achter de Ferrari-coureur vinden we George Russell. De Brit werkte dit jaar zijn eerste volledige seizoen voor Mercedes af en bezorgde het Duitse merk het enige succes van 2022. Op Interlagos won de Brit de sprintrace en de Grand Prix. Daarnaast was hij Lewis Hamilton met name in de eerste seizoenshelft vaak de baas. De leidinggevenden belonen zijn 2022 met een derde plek (127 punten).

Op de vierde plek is het Lewis Hamilton (100 punten), voor Checo (91 punten) en Lando Norris (81 punten). Carlos Sainz blijft idool Fernando Alonso met slechts een punt voor. De Madrileen ontvangt mede door zijn overwinning op Silverstone 68 stuks van de teambazen. Toekomstig Aston Martin-coureur Alonso blijft steken op 67 stuks. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas vinden we net als vorig F1-seizoen terug op de negende plek met 29 punten, al reed hij in 2021 nog voor Mercedes. De Fin is viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die inmiddels gestopt is in de koningsklasse, met 5 punten voor gebleven.

1. Verstappen 207 punten Zelfde positie als in 2021 2. Leclerc 144 punten +4 tov 2021 3. Russell 127 punten +5 tov 2021 4. Hamilton 100 punten -2 tov 2021 5. Perez 91 punten Nieuw in de top-tien 6. Norris 81 punten -3 tov 2021 7. Sainz 68 punten -3 tov 2021 8. Alonso 67 punten -3 tov 2021 9. Bottas 29 punten Zelfde positie als 2021 10. Vettel 24 punten Nieuw in de top-tien