Dit is volgens Max Verstappen de reden van zijn F1-succes

De dominantie van Red Bull-coureur Max Verstappen lijkt dit jaar onstuitbaar. De Nederlander won op drie races na alle Grands Prix en hoeft in Qatar zijn derde wereldtitel bij wijze van spreken alleen nog maar op te halen. Volgens de coureur zelf komen de successen met name door de ontspannen aanpak die hij elk weekend op de mat legt, vertelt hij in de podcast Mind Set Win. "Ik doe de dingen veel zelf. Ik hou er niet van om dingen moeilijker te maken dan dat ze zijn en ook niet te veel over dingen te denken", aldus de winnaar van 48 Formule 1-races. "Dat werkt voor mij heel goed."

Dat Verstappen zo relaxed kan zijn, is volgens hem ook een voordeel voor het team. "Ik kan wel uren op de baan blijven, maar dat helpt niet", noemt de Limburger. Door juist te genieten van de dingen om het racen heen voelt de tweevoudig en bijna drievoudig wereldkampioen dat het beter achter het stuur gaat. "F1 is een groot deel van mijn leven, maar het is niet alles", verklaart de coureur. "Ik weet ook wanneer de knop weer aan moet en weet ook wanneer hij weer uit moet."

De meeste Formule 1-coureurs werken hard en hebben een grote passie voor hun werk, zo ook Verstappen. Met name die passie is volgens de man uit Hasselt de reden waarom hij zo goed is. "Als je zelf niet sneller wil of jezelf wil verbeteren omdat dit onderdeel van je leven en carrière is, dan gaat het op een gegeven moment een keer fout." Op de vraag of hij verbeterpunten bij zichzelf ziet, kan de rijder zelf niet echt een antwoord geven: "Het gaat altijd om de kleine dingen waarvan ik denk: 'dit had ik beter kunnen doen'. Er is altijd ruimte voor verbetering en daar moet je ook altijd voor open staan. Dat is het allerbelangrijkste."

Fouten maken hoort bij proces

Als zeventienjarig mannetje kwam Verstappen de Formule 1 binnen. In zijn beginjaren kwam hij vaak onder vuur te liggen vanwege zijn soms roekeloze rijgedrag. De nu negen jaar oudere coureur weet dat hij tot nu toe erg veel geleerd heeft, waardoor hij een completere rijder is. "Vanwege het ontbreken van ervaring maakte ik soms wat fouten", vertelt de openhartige coureur. "Op een manier hoorde dat bij het worden van een betere coureur. Het gaat erom hoe je daar van leert en hoe je daar beter van wordt. Het is een continu proces. Dat stopt pas wanneer je stopt met racen."