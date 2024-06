Max Verstappen na sprintpole Oostenrijk: "Red Bull-auto nu goed in balans"

Waar Helmut Marko vooraf nog enigszins vreesde voor het sprintformat doordat Red Bull doorgaans iets meer tijd nodig heeft om de goede afstelling te vinden, is de vrijdag in de praktijk crescendo verlopen voor Max Verstappen. Waar het achter de schermen veel over de woorden van Jos Verstappen en Christian Horner is gegaan, heeft de drievoudig wereldkampioen op het asfalt 'gewoon' zijn ding gedaan, zoals eigenlijk dit hele seizoen al het geval is. De drievoudig wereldkampioen sloot de enige training van het weekend als snelste man af en greep vervolgens pole-position voor de sprintrace op zaterdag.

"Het is geweldig om eerste te zijn hier voor mijn eigen fans, dit is in feite één van mijn thuisraces. Het is een goede dag geweest en de auto was fijn om in te rijden. De balans van de auto voelt vanaf het begin al goed aan. Daarna doe je natuurlijk nog wel enige aanpassingen richting de sprintkwalificatie, maar alles werkt eigenlijk goed", laat de WK-leider meteen na het uitstappen weten. "Dit is een goed begin van het weekend voor ons. Natuurlijk hebben we nog veel te doen, maar ik ben blij met vandaag."

Waar Verstappen de woorden 'nog veel te doen' gebruikt, kan dat anno 2024 eveneens met de afstelling. Zo is er in het vernieuwde sprintformat twee keer een parc fermé van kracht. De eerste is aan het begin van de sprintkwalificatie ingegaan en beslaat de sprintrace, daarna mogen teams nog aanpassingen verrichten voorafgaand aan de reguliere kwalificatie en de hoofdrace. Voor Red Bull is het echter positief dat een grote ommekeer ditmaal - in tegenstelling tot de voorbije raceweekenden - niet nodig lijkt en dat de vrijdagse actie vlekkeloos is verlopen.

Dat gezegd hebbende, zijn de verschillen zoals verwacht klein in Spielberg. De marge met Lando Norris bedraagt slechts 0.093 seconde en McLaren is in de voorbije weken goed gebleken qua race pace. Het roept de vraag op wat de sprintrace zaterdag gaat brengen, des te meer omdat Verstappen twee McLarens meteen achter zich heeft. "Maar dat gaan we morgen wel zien", reageert hij koeltjes. "Ik maak me er nog niet al te druk om. Ik ga eerst van mijn avond genieten en dan gaan we er morgen weer voor."