Verstappen houdt rekening met grotere verschillen in F1-seizoen 2022

Dit jaar blijven de reglementen overwegend stabiel, op een behoorlijke verandering aan de vloer na. Het behoud van de huidige regelgeving is vooral bedoeld om de kosten in coronatijd te drukken, al kan een positief neveneffect zijn dat het veld iets dichter in elkaar schuift. "Meestal hoe langer je de reglementen hetzelfde laat, hoe dichter alle teams naar elkaar toe komen", laat Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland weten.

'Knappe koppen tekenen toch net iets beter'

De andere kant van dezelfde medaille is dat volgend jaar het tegenovergestelde kan gebeuren bij de introductie van het nieuwe reglement, met onder meer het grondeffect. "Elke keer dat je weer een nieuw reglement uitschrijft, zijn de verschillen het grootst in het eerste jaar. Dat verwacht ik volgend jaar eigenlijk ook wel." Het budgetplafond zou daar een stokje voor moeten steken, al denkt Verstappen niet dat die maatregel meteen soelaas biedt. "Ook al limiteer je het budget, de knappe koppen tekenen toch altijd net wat beter dan de iets minder knappe koppen. En voor andere teams duurt het dan weer even om dichterbij te komen."

De verschillen worden misschien groter, maar de spanning richting 2022 blijft. Teams moeten aan een compleet ander concept werken, waardoor de kaarten opnieuw geschud worden. Is het een uitgelezen kans om Mercedes van de troon te stoten? "Dat is sowieso een vraagteken, voor iedereen natuurlijk. Dat is nu niet in te schatten." Bij Red Bull zijn de pijlen eerst vol op dit jaar gericht. Waar achterhoedeklanten als Haas en Williams 2021 bijna laten schieten en hopen op betere tijden onder het nieuwe reglement, wil Red Bull dit jaar oogsten. Men wil met Verstappen voor de titel gaan en het geduld is logischerwijs niet oneindig. "Nee, natuurlijk niet. Maar dat weet iedereen. Dat wil ikzelf natuurlijk ook. We willen altijd presteren. Red Bull weet dat ook, zij willen ook winnen. We zitten op een lijn, maar we moeten het natuurlijk nog wel laten zien."

Herstel Ferrari? 'Niet te voorspellen, maar zou goed zijn voor F1'

Dat geldt vooral in de strijd met het te kloppen team: Mercedes. Of kan Ferrari na een beroerd jaar ook alweer meedoen om de overwinningen? "Op dit moment is er niks te voorspellen. Ik heb geen idee. Ik kan helaas niet in hun data kijken. Maar voor de sport zou het natuurlijk wel goed zijn." Dat laatste geldt overigens niet alleen voor Ferrari. "Het maakt eigenlijk niet uit welk team. Gewoon alle teams dichter bij een podiumplek en dichter bij de kans om een race te winnen, dat zou sowieso beter zijn voor de sport", sluit Verstappen af.

VIDEO: De eerste actiedag van Red Bull Racing in het F1-seizoen 2021