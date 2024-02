Max Verstappen: "F1 moet regels lang stabiel houden voor echt spektakel"

Het Formule 1-seizoen 2023 is de boeken ingegaan als het dominantste seizoen ooit, in ieder geval afgaande op de cijfers. Achter Red Bull - of beter gezegd achter Max Verstappen - zat het veld echter dicht bij elkaar. Zo was het voor de resterende podiumplek(ken) stuivertje wisselen tussen Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren. De onderlinge verschillen waren klein en dat is precies wat de Formule 1 graag ziet. Spanning voor beide wereldtitels ontbrak, maar volgens Verstappen valt ook dat te verhelpen door de regels lang stabiel te laten.

Voor Lewis Hamiltons overstap naar Ferrari ging het in Abu Dhabi nog over geruchten dat Red Bull zou zijn benaderd voor een zitje. Een superteam met twee kampioenen klonk fans wellicht als muziek in de oren, maar Verstappen heeft meteen aangegeven dat het niet zou gebeuren en ook geen meerwaarde zou hebben. In plaats daarvan denkt hij dat het veld dichter bij elkaar krijgen en meerdere teams die voor overwinningen strijden beter is voor de amusementswaarde. "Dat is sowieso veel mooier, ja. Een gevecht tussen twee teamgenoten is leuk, maar ik denk dat het nog veel mooier is als er twee of meerdere teams echt meedoen voor de overwinningen. Dus ik denk dat het mooier is om alle goede rijders in andere auto's te hebben", aldus de wereldkampioen tegenover Motorsport.com.

Inlopen met dit technisch reglement 'iets makkelijker'

Er is volgens Verstappen maar één manier om die spanning in de praktijk te bereiken. Geen rare bokkensprongen met het format of sprintraces, maar het technisch reglement lang onveranderd laten. "Hoe langer je de reglementen hetzelfde laat, hoe dichter het bij elkaar komt. Iedereen snapt dan in welke richting ze moeten ontwikkelen." Gevraagd of Verstappen echt denkt dat andere teams Red Bull kunnen benaderen als het reglement jarenlang stabiel blijft, reageert de Limburger: "Absoluut, zeker met de auto’s die we nu hebben. Hier zit qua doorontwikkeling iets minder potentie in dan de vorige auto’s voor mijn gevoel, toen nog met bargeboards en dergelijke. Dat was heel ingewikkeld. Ik denk dat het met deze auto’s iets makkelijker gaat en dat je sneller dichterbij kunt komen."

Verstappen verwacht het dit jaar al tot op zekere hoogte te zien. De drievoudig wereldkampioen denkt dat de concurrentie nadert. "Dat is wel ons idee, ja, maar dat is natuurlijk ook meteen onze motivatie om weer te proberen er zoveel mogelijk uit te halen." Na nog twee jaren van stabiliteit zal de wens van Verstappen in ieder geval geen gehoor vinden, aangezien de Formule 1 vanaf 2026 op een volledig nieuw reglement aan zowel de motor- als chassiskant overstapt. Het betekent andermaal het risico dat één team iets vindt dat de rest niet vindt, met grotere verschillen tot gevolg. "Tja, dat is met nieuwe reglementen altijd het gevaar", weet Verstappen afsluitend ook.

