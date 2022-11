Verstappen legt bezwaar tegen sprintraces uit, F1 denkt aan nieuw format

Met veertien overwinningen in één Formule 1-seizoen is Max Verstappen momenteel al recordhouder. In percentages valt Alberto Ascari niet te achterhalen, al kan hij Michael Schumacher nog wel passeren als Verstappen in zowel Brazilië als Abu Dhabi wint. Op het fraaie circuit van Interlagos wist Verstappen in 2019 al eens te winnen en voor de editie van dit jaar ziet het er best rooskleurig uit. "We hebben een goede kans, ja. De auto is snel en dit circuit moet normaal gesproken ook goed bij onze auto passen. In dat opzicht kijk ik er wel naar uit", laat Verstappen in de donderdagse persconferentie weten.

Vorig jaar moest Verstappen de zege zoals bekend aan Lewis Hamilton laten, die met een krachtige Mercedes-motor door het veld sneed. Dat Mercedes de voorbije weken weer een aardig woordje meespreekt, kan het Braziliaanse raceweekend interessant maken, al is Verstappen daar niet zozeer meer bezig. "Nee, ik zie dit ook niet als revanche. Vorig jaar waren we gewoon niet snel genoeg en nu is de situatie compleet anders. De auto is veel competitiever, waardoor ik dit gewoon als een goede kans zie. Ik wil iedere race gewoon graag winnen en vorig jaar staat er los van."

Verstappen legt afkeer van sprintraces uit, F1 denkt aan ander format

Het circuit van Interlagos is eveneens het decor voor de laatste sprintrace van dit seizoen. Verstappen heeft zijn afkeer van het sprintformat al eerder uitgesproken en steekt zijn visie ook in Sao Paulo niet onder stoelen of banken. "Iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben, maar ik ben er zeker geen fan van. Voor mijn gevoel kunnen we niet echt voluit racen. Je kunt wel een paar punten verdienen, maar je kunt geen risico's nemen met het oog op de hoofdrace van zondag."

"Je maakt ook geen pitstop in zo'n sprintrace, waardoor je gewoon de banden onder de auto gooit die het de hele race volhouden. Met de 2022-auto's gaat elkaar volgen wel beter, maar normaal gesproken zie je niet veel inhaalacties. Dat gebeurt alleen als één van de snelle auto's achteraan staat", zo vervolgt Verstappen zijn uitleg. Dat laatste is precies wat er vorig jaar in de Braziliaanse sprintrace gebeurde toen Hamilton zich een weg naar voren baande. "Dat er maar één training voorafgaand aan de kwalificatie is, vind ik wel mooi. Daardoor krijgt iedereen minder trainingstijd en moet je de afstelling meteen voor elkaar hebben. Maar die sprintrace zelf voegt niet veel toe. Voor mijn gevoel moet je het in een sprintrace vooral op safe spelen en niet te veel riskeren."

De Formule 1-organisatie laat juist vanwege het voornaamste kritiekpunt weten dat het denkt aan een andere aanpak in de toekomst. De sport praat over 'standalone events' op zaterdag, waarbij de sprintrace geen gevolgen meer heeft voor de startopstelling van zondag. Een uitvalbeurt in de sprintrace doet derhalve minder pijn. Coureurs kunnen meer risico nemen op zaterdag. Het sluit naadloos aan bij het bezwaar dat Verstappen uit, al is de Nederlander zelf nog niet echt met aangepaste formats bezig geweest. "Misschien helpt dat wel, maar ik heb er verder nog niet over nagedacht. Natuurlijk zitten we volgend jaar met zes sprintraces... Als we het anders invullen kan het wel iets interessanter worden, in ieder geval voor mezelf, maar laten we zien hoe dat verder gaat."

Haas-coureur Kevin Magnussen zou het aangepaste format, waarin sprintrace losgekoppeld worden van de gridposities, in ieder geval toejuichen. "Max heeft wel een goed punt. Coureurs nemen momenteel minder risico in een sprint dan dat ze normaal moeten doen vanwege de gevolgen voor zondag. Als je dat loskoppelt, denk ik dat je een goede verandering doorvoert. Dan kunnen we er in ieder geval meer voor gaan op zaterdag." Als de Formule 1 deze route daadwerkelijk kiest, wordt de startopstelling voor zowel zaterdag als zondag bepaald door de kwalificatie op vrijdag.

Video: Alle hoogtepunten uit de sprintrace van vorig jaar in Brazilië