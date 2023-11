Slechts drie Grands Prix werden dit Formule 1-seizoen een prooi voor een andere coureur. Twee keer kwam Sergio Perez als eerste over de meet en een keer kreeg Carlos Sainz dat voor elkaar. De rest werd gewonnen door Max Verstappen. In Mexico werd het de zestiende van 2023 en daarmee verbrak hij zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen. Vorig jaar pakte de Red Bull-coureur er namelijk vijftien. De kans is echter groot dat hij op het Autodromo Jose Carlos Pace opnieuw zijn record verbreekt, althans dat is wel het doel van de 26-jarige coureur.

"Brazilië is de laatste Grand Prix van de triple-header en bevat de laatste sprintrace van het seizoen", trapt Verstappen af. "We reden een sterke race in Mexico, waardoor we met veel vertrouwen het komende weekend ingaan. Het is echter belangrijk dat we onze concentratie vasthouden. Het is bizar om te bedenken dat ik al zestien zeges heb behaald dit jaar. Ik moet zeggen dat ik dit na vorig jaar niet verwacht had. Het laat zien wat voor geweldig seizoen we draaien. Ik waardeer al het harde werk dat het team doet. Ik ben blij dat we dit ook kunnen laten zien op de baan. Ik richt me nu op de zeventiende overwinning!"

Perez wil terugslaan

In Mexico-Stad kwam Verstappen opnieuw als winnaar uit de bus, terwijl thuisrijder Perez een uiterst beroerde zondag had. Na een uitmuntende start schakelde hij zichzelf na iets meer dan 800 meter uit door met Charles Leclerc te botsen. "Mexico was verschrikkelijk, maar in deze sport gebeuren dit soort dingen. Je kunt niet blijven piekeren over wat had kunnen zijn", zegt de 33-jarige Mexicaan. "Ik wilde dolgraag mijn thuisrace winnen. Dat kan nu niet meer. Mijn focus ligt nu de tweede plaats in het kampioenschap."

Terwijl Perez na een ronde al kon douchen, pakte zijn grootste concurrent Lewis Hamilton een tweede plek en knabbelde een hoop punten van zijn achterstand op Checo af. Perez krijgt nog een aantal kansen zich te revancheren tegenover de Brit. "Het is zaak dat we een heel goed weekend draaien in Brazilië", vervolgt hij. "Ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt. Afgelopen weekend leken we de goede richting te zijn ingeslagen. Dat was te zien. Ik zit nu relaxter in de auto. Het werk dat is verzet werpt zijn vruchten af op het gebied van de set-up en performance. Brazilië is wel een heel andere uitdaging dan Mexico, maar het is een leuk circuit en er zijn twee kansen om punten te scoren. Hoewel een sprintweekend uitdagender is voor het vinden van de juiste afstelling, willen we deze kans zo goed mogelijk benutten."