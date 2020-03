Verstappen: Ontwikkeling RB16 gaat door, hoop dat we nog sterker zijn

Pas twee uur voor de eerste vrije training ging er een streep door de F1-ouverture in Melbourne. Rijkelijk laat. Zo laat zelfs, dat de eerste fans al in drommen voor de hekken stonden. De situatie leidde tot enorm veel onduidelijkheid, al heeft de Formule 1 uiteindelijk wel het juiste besluit genomen aldus Verstappen. Tijdens het Formule 1 Café van Ziggo Sport blikte hij voor het eerst uitgebreid terug op de gang van zaken Down Under.

'Situatie werd met het uur serieuzer'

"Ik ging terug naar het hotel en alles was klaar om te gaan rijden op vrijdag. Toen zat ik nog een beetje in de groepsapps te appen. Tegen de avond sprak ik ook met Lando en die zei ‘de uitslag van die test van onze monteur is net binnen en die was positief’. Dan weet je natuurlijk wel dat het een lastiger verhaal gaat worden", begint Verstappen zijn terugblik.

Maar dat lastige verhaal werd gaandeweg nog veel lastiger. Met allerlei financiële belangen en politieke spelletjes bleek het niet zo makkelijk om zomaar een streep door de hele handel te zetten. "Het bleef dus afwachten. Ik heb in de tussentijd natuurlijk wel veel met Christian [Horner] gesproken. Ze hebben ’s avonds nog een meeting gehad [met alle teambazen], maar toen werd ook nog niet echt duidelijk wat ze zouden doen. De intentie was volgens mij wel om op vrijdag te rijden. Maar ’s morgensvroeg kwam daar snel verandering in."

Met de kennis van nu kun je zeggen 'waarom is het hele circus überhaupt naar Australië gegaan'. Maar volgens Verstappen gaat dat voorbij aan het feit dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgden. "Nou ja, het werd eigenlijk met het uur serieuzer. Een paar dagen voordat we naar Australië gingen, was daar nog niet zoveel aan de hand. Maar op een gegeven moment werd het zoals gezegd met het uur serieuzer." Het genomen besluit is dan ook even logisch als juist. "Ik wil natuurlijk altijd graag racen, maar je moet wel rekening houden met wat er verder nog gaande is in de paddock."

De positieve kant: Red Bull kan nog sterker aan het vertrek staan

Dat bleek dermate ernstig dat ook de Formule 1-races voor april en mei van de baan zijn. Het seizoen begint op z'n vroegst op 7 juni in Baku. We moeten het dus nog een lange tijd zonder F1-actie stellen. Toch probeert Verstappen in deze fase ook de positieve kant van het hele verhaal te belichten. "Ze zijn in onze fabriek nog altijd volop bezig om de auto door te ontwikkelen, dat staat dus niet stil. Ik hoop dat het ons helpt om straks nog beter voor de dag te komen."

Die ontwikkeling kan natuurlijk niet ongelimiteerd plaatsvinden. Zo heeft de Formule 1 diens zomerstop en daarmee de verplichte shutdown naar voren gehaald. De fabriek moet dus drie weken verplicht op slot, Red Bull begint op 27 maart aan die periode. "Dat klopt. Maar sinds Australië heeft men wel volop aan de ontwikkeling van de nieuwe auto gewerkt. Het is lastig om te zeggen hoeveel tijd we daar precies mee kunnen winnen. Dat ligt er ook maar net aan hoeveel nieuwe dingen je vindt. Maar ik hoop natuurlijk dat we veel [tijd] vinden."

Of het kopiëren van het innovatie DAS-systeem, waar Mercedes in Barcelona mee voor de dag kwam, ook bij die ontwikkelingsplannen van Red Bull Racing hoort, kan (of wil) Verstappen niet zeggen. "Ik weet het niet. Ik heb daar zelf nog niet over gesproken met het team."

VIDEO: Max Verstappen voor het eerst in actie met de nieuwe RB16