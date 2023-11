Max Verstappen over F1-race in Las Vegas: “Mis passie en emotie”

“Natuurlijk is het element show in zekere mate belangrijk, maar ik mis de emotie”, laat Verstappen na de kwalificatie aan onder andere Motorsport.com weten over zijn indruk van het evenement. “Als kind werd ik verliefd op de sport vanwege de emotie en niet vanwege de show eromheen. Voor een echte racer doet dat laatste er niet toe. Om te beginnen komt een raceauto nooit echt tot leven op een stratencircuit, wat het minder spannend maakt. Ik heb veel meer met échte circuits. Als je naar plekken als Spa of Monza gaat, dan voel je de emotie en de passie. Het is fantastisch om de fans te zien en als ik daar in de auto stap, heb ik ontzettend veel zin om te gaan rijden.”

“Natuurlijk begrijp ik dat er op het circuit ook wat te doen moet zijn voor de fans”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Maar ik vind het belangrijker dat het publiek begrijpt wat er op sportief vlak gebeurt. Tegenwoordig lijken de meeste mensen naar het circuit te komen om te feesten, te drinken en een DJ of een andere act te zien optreden. Maar dat kun je over de hele wereld doen. Je kan ook naar Ibiza gaan en je daar compleet bezatten.”

“De fans die nu naar het circuit komen, waar komen ze eigenlijk voor? Ze komen voor een optreden van hun favoriete artiest en een paar drankjes met hun maten, alvorens ze de boel ’s avonds op stelten zetten”, aldus Verstappen. “Zij begrijpen niet echt wat wij doen en welke risico’s we nemen om te presteren. Ik vind dat de sport meer tijd moet investeren en meer de focus moet leggen op het vertellen van het verhaal dat de coureurs hier van kinds af aan al de droom hebben om wereldkampioen te worden en beter uit te leggen wat een team allemaal doet gedurende een seizoen. Dat zijn veel belangrijke zaken om aandacht te geven dan al die random shows overal.”

“Ik houd ervan om passie en emotie te voelen op de plekken waar we rijden”, benadrukt Verstappen. “Begrijp me niet verkeerd: ik ben dol op Las Vegas. Maar niet om hier met een Formule 1-auto te rijden. Ik zou hier graag een avond stappen, een paar drankjes doen, lekker eten, een beetje gek te doen en alles op rood te zetten. Maar de passie en emotie die je op sommige old school circuits hebt, die mis ik hier.”

'Monaco is Champions League, Las Vegas nationale competitie'

Verstappen liet eerder in het weekend al te weten geen grote liefhebber te zijn van het Las Vegas Strip Circuit zelf. “Ik ben over het algemeen geen fan van stratencircuits”, antwoordt Verstappen, als hem na de kwalificatie nog eens gevraagd wordt naar zijn mening over de ruim zes kilometer lange omloop. “Mijn voorkeur gaat uit naar snellere circuits, waarop je een Formule 1-auto echt naar de limiet brengt.”

“Het heeft niets te maken met dat onze auto minder goed is op dit soort circuits of wat dan ook, maar ik geniet er gewoon niet zo van als je niet naar de limiet kan pushen”, vervolgt hij. “Zo ben je beperkt met hoeveel je kan glijden. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren. Het ziet er verder wel geweldig uit, wat ze in korte tijd hebben gebouwd. En de problemen die er aan het begin met het circuit waren, zijn vrij goed opgelost, zodat we weer verder konden. Dat was positief.” Maar als Verstappen gevraagd wordt hoe Las Vegas zich verhoudt tot andere stratencircuit, zoals Monaco, maakt hij de volgende vergelijking: “Als Monaco de Champions League is, dan is dit de nationale competitie.”

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie in Las Vegas