Verstappen: F1 Portimao voelt als 'rijden op ijs' door nieuw asfalt

Het circuit van Portimao is dit weekend voor het eerst decor van een officiële Formule 1 Grand Prix. De omloop wordt door het vloeiende karakter en vooral door de vele hoogteverschillen al liefkozend 'de achtbaan van de Algarve' genoemd. Toch is Verstappen niet volledig te spreken over de staat van het circuit. Vooral doordat de baan opnieuw is geasfalteerd.

"Het is eigenlijk niet erg fijn om op te rijden, vooral wat betreft het gebrek aan grip op dit nieuwe asfalt. Ik was hier in januari ook al eens en dacht toen dat het echt fantastisch zou zijn om hier met een F1-auto te rijden. Maar door het gebrek aan grip kunnen we niet echt pushen voor mijn gevoel. Het is net alsof je op ijs aan het rijden bent. Dat is gewoon zonde", aldus Verstappen na afloop van de kwalificatie tegenover onder meer Motorsport.com.

Waar Mercedes allerlei tactische toeren uithaalde en uiteindelijk de beslissende runs afwerkte op mediums, bleef Verstappen trouw aan de rode softs. "Ja, voor ons was het vrij simpel. We zijn in de hele kwalificatiesessie voor softs gegaan. Dit hele weekend is het al erg moeilijk gebleken om de banden goed aan het werk te krijgen, het asfalt is zo glad. Je kunt ook maar één lijn kiezen, want daarnaast is er nog veel minder grip." Opvallend was ook dat de baan gedurende de kwalificatie juist iets langzamer leek te worden. "Ik heb mijn snelste ronde in Q1 gereden en kon die tijd daarna niet meer evenaren. Ik had nadien gewoon niet meer dezelfde hoeveelheid grip."

Ook polesitter Hamilton noemt de omstandigheden in Portimao zeer verraderlijk. "Dit is één van de meest uitdagende circuits waar ik ooit op heb gereden, het asfalt is echt heel vreemd. Iedere asfaltlaag is natuurlijk weer anders, hier is het bijvoorbeeld heel egaal. Daardoor werken de banden anders dan in bijvoorbeeld Barcelona. Dat maakt het hier enorm lastig om de banden op het juiste moment aan de praat krijgen, niet alleen de voorbanden maar soms ook de achterbanden. Tijdens de vrije trainingen hebben we bijvoorbeeld momenten gehad waarop de voorbanden het wel naar behoren deden, maar de achterbanden gek genoeg niet. En er waren ook momenten bij waarop het met alle vier de banden lastig was. Erg vreemd dus."

