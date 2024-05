Max Verstappen: "Pole zeer onverwacht, zelfs vanochtend voelde het niet goed"

De vrijdagse trainingen vatte Max Verstappen in Imola samen als 'verschrikkelijk'. Hij liet weten dat Red Bull Racing nog bijzonder veel moest verbeteren om op de beslissende momenten van het weekend wel competitief te zijn en voegde met een lach toe dat slechter dan vrijdag eigenlijk niet kon. Red Bull heeft richting de derde vrije training bijzonder veel veranderingen aan de set-up doorgevoerd, al verliep de afsluitende oefensessie nog altijd niet naar wens. Het maakte Red Bull het grootste vraagteken voor de kwalificatie, die belangrijk is doordat inhalen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nogal lastig is.

Verstappen stond er echter op toen het echt moest, namelijk tijdens de kwalificatie. "Het is tot dusver een heel lastig weekend voor ons geweest. Zelfs vanochtend voelde het nog niet goed aan tijdens de derde training, waardoor ik erg blij ben om hier toch op pole te staan. Ik had het zeker niet verwacht, al lijken de veranderingen die we richting de kwalificatie hebben doorgevoerd het beter te hebben gemaakt. Ik kon wat meer pushen en dan is deze baan echt geweldig over een kwalificatieronde", laat Verstappen meteen na afloop weten. "Door de extra grindbakken is het nu nog specialer. Bij het uitkomen van de laatste bocht kwam ik ook even door het grind, waardoor ik de adrenaline nu nog steeds in mijn lichaam voel."

Met deze pole heeft Verstappen zijn achtste op rij te pakken en daarmee de reeks van Ayrton Senna geëvenaard. "Het is voor mij vooral een goede start van het jaar geweest en het evenaren van zijn serie is natuurlijk erg speciaal. Het is dertig jaar geleden dat hij op dit circuit is overleden. Ik ben erg blij om dit weekend weer pole te kunnen pakken en het is op een bepaalde manier ook een mooi eerbetoon aan hem. Hij was een geweldige Formule 1-coureur en natuurlijk ongelooflijk goed in de kwalificaties. Het is prachtige dag voor mij en een prachtige dag voor het team. Ik ben erg blij met deze."