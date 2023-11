Max Verstappen: "Poleronde voelde verschrikkelijk, dit weer is krankzinnig"

Voor de laatste keer dit jaar mag Max Verstappen een sprintweekend afwerken, het format waar hij een gezonde hekel aan heeft. Het betekende dat coureurs net als vorig jaar in Sao Paulo slechts één training hadden voorafgaand aan de kwalificatie. Red Bull Racing bleek de zaakjes in 2022 niet helemaal voor elkaar te hebben in Brazilië en dus was de aanpak ditmaal anders. Verstappen en teamgenoot Sergio Perez werkten de gehele training op de harde band af, met de focus op een goede afstelling voor de race.

Het maakte de kwalificatie enigszins een sprong in het diepe, hetgeen volgens Verstappen ook letterlijk het geval was: "Mijn auto springt in de rondte als een kangoeroe, net als in Mexico", duidde Verstappen op de RB19 over de hobbels en kerbstones. De Limburger zou het eerste gedeelte wel gewoon als tweede afsluiten, om vervolgens ook de tweede tijd te klokken in Q2. Met de dreiging van regen waren de coureurs er nadien als de kippen bij voor het afsluitende gedeelte van de kwalificatie.

Verstappen liet er geen gras over groeien en bracht met 1.10.727 een eerste richttijd op de klokken. De concurrentie zou zich er vervolgens op stukbijten, onder meer doordat Oscar Piastri en Carlos Sainz door het hemelwater van de baan schoten en Lando Norris door het weer veel tijd verloor in de laatste sector. Timing bleek meer dan goud waard, aangezien het angstaanjagend donker werd boven het Autodromo José Carlos Pace. Het leverde een rode vlag en dus een vroegtijdig einde aan de kwalificatie op. Aan de naam bovenaan de ranglijst zou het weer echter niets veranderen: chaos of niet, Verstappen heeft pole te pakken, voor de 31ste keer in zijn Formule 1-carrière.

"Poleronde voelde schokkend slecht aan"

"We wisten niet precies wanneer de regen het circuit zou raken tijdens de kwalificatie, maar we wisten wel dat het nog tijdens de kwalificatie zou komen. Maar dit is natuurlijk krankzinnig weer... Charles en ik hadden het er onderling net over dat onze ronden echt verschrikkelijk slecht aanvoelden", blikt Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie terug. "Waarschijnlijk kwam het ook doordat de wind ineens van richting veranderde en een stuk sterker werd. Daardoor verloor iedereen veel rondetijd. Het was in ieder geval aardig hectisch richting het einde", concludeert de wereldkampioen met een lach.

Het gevoel tijdens zijn poleronde kwam ook allesbehalve overeen met het resultaat. "Aan het begin van de ronde ging het nog wel, maar daarna was het gevoel echt schokkend! Ik zat ook over de radio te schreeuwen dat de auto alle kanten op sprong, maar het team vertelde me te blijven pushen omdat iedereen moeite had", vult de Nederlander zijn terugblik in de persconferentie aan.

Race pace normaliter iets beter dan 2022

Doordat de zaterdag (nog wel) een op zichzelf staande sprintdag is, bepaalt deze kwalificatie de startopstelling voor de hoofdrace. In die race had Red Bull het vorig jaar lastig, waardoor de vraag luidt of een herhaling van zetten kan worden voorkomen. "Alles lijkt in ieder geval erg dicht bij elkaar te zitten. Dat was vandaag zo in de kwalificatie en dat verwacht ik ook in de race. De bandenslijtage ligt hier altijd erg hoog, dus het zal allemaal om bandenmanagement draaien", haakt Verstappen in. "Vorig jaar hadden we dat natuurlijk niet goed voor elkaar, maar ik denk wel dat het ditmaal iets beter is."

Video: Het einde van de F1-kwalificatie in Brazilië