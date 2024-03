Max Verstappen legt uit: Wind maakt het lastiger voor Red Bull in Bahrein

Max Verstappen heeft op het Bahrain International Circuit pole-position nummer 33 uit zijn Formule 1-carrière gepakt. De kwalificatie onder het kunstlicht kende een spannend verloop, al kon Verstappen onderaan de streep rekenen op een marge van ruim twee tienden. "Dit voelt goed, ook omdat het dit weekend tot aan de kwalificatie nog niet echt makkelijk voor ons is gegaan", blikt Verstappen in de persconferentie terug. "De testdagen verliepen erg goed, maar tijdens het raceweekend waait het hier veel harder. Die wind maakt het voor ons lastig om de balans van deze auto goed te krijgen. Wij zijn daardoor tot aan de kwalificatie nog met de set-up aan de gang gegaan, al denk ik dat we uiteindelijk wel goede veranderingen hebben doorgevoerd."

Die 'goede veranderingen' zijn in twee fases gekomen. "Het was lastig om de auto in het juiste window te krijgen. De ene keer zet je meer in op de voorkant van de auto, maar dat heeft gevolgen aan de achterkant en vice versa. Daar moesten we een middenweg in vinden om comfortabel met de auto te kunnen zijn. We hebben de auto van gisteren naar vandaag verbeterd en dan ook nog weer een kleine stap gezet van de derde vrije training tot aan de kwalificatie", legt de drievoudig wereldkampioen uit. Nadien kende Q3 volgens Verstappen twee gezichten. Hij beklaagde zich na de eerste run, maar verbeterde zichzelf nadien. "Ik had op de één of andere manier gewoon meer grip. De eerste run voelde niet goed aan, ik kreeg de banden niet aan de praat, maar tijdens die laatste ronde was het gevoel vanaf de eerste bocht al beter."

Slipstream Piastri belangrijk? "Was niet het hele verschil"

Los van de zoektocht naar een goede balans zijn er nog twee factoren van belang geweest in de poleronde van Verstappen: de eerder genoemde wind en een slipstream van Oscar Piastri aan het begin van de omloop. Mercedes-kopstuk James Allison was er als de kippen bij om de slipstream van Piastri zelfs als dé doorslaggevende factor in Verstappens poleronde aan te duiden, maar volgens laatstgenoemde valt dat wel mee. "Ik moest Oscar eerst voorbij laten gaan, omdat er niet genoeg ruimte was. Toen volgde ik hem natuurlijk een beetje richting bocht 1. Dat heeft me wel wat rondetijd opgeleverd, maar zeker niet zoveel als het uiteindelijke gat."

Volgens de man met startnummer 1 heeft de wind een grotere rol gespeeld. "In deze kwalificatie zat het erg dicht bij elkaar en de wind maakt het dit hele weekend al verraderlijk. Daardoor was het lastig om een goede ronde aan elkaar te knopen en kon je in één bocht al wel een tiende tot anderhalve tiende vinden. In Q3 viel dat voor ons net goed, al was de kwalificatie zo close dat je bij het ingaan van Q3 nog niet wist wie pole zou pakken. Het was een mooie sessie om naar te kijken, denk ik." Alhoewel het gat nu groter is dan vorig jaar tijdens de kwalificatie in Bahrein - toen was de marge met Charles Leclerc 0.139 seconde - voelt het voor Verstappen zelf minder soeverein aan. Gevraagd of de concurrentie nu dichterbij zit dan een jaar geleden, luidt het antwoord namelijk: "Zo voelt het wel, ja. Totdat we de kwalificatie ingingen, heb ik dit weekend nog niet echt een goed gevoel te pakken gehad, terwijl we hier vorig jaar het hele weekend sterk waren." Het feit dat de Q2-tijd van Leclerc dit jaar in principe genoeg was geweest voor pole onderstreept de woorden van Verstappen.

Video: Max Verstappen pakt pole-position in Bahrein