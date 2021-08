Verstappen: "F1 moet nadenken over gridstraf na schade door anderen"

De in Groot-Brittannië gebruikte motor is afgeschreven, waardoor Verstappen eerder dan gewenst naar zijn derde krachtbron moest grijpen. Bij Mercedes doet men dat op het circuit van Spa, maar daar valt nog te rouleren doordat de vorige krachtbron wél inzetbaar is. De gang van zaken maakt dat Verstappen een gridstraf te wachten staat en die kan behoorlijk pijnlijk blijken in een titelstrijd die op details beslit lijkt te worden. De Limburger ziet dan ook graag dat de Formule 1 de huidige regelgeving onder de loep neemt.

Ongestraft een nieuwe motor pakken

"Het is zeker niet positief. Ik denk ook dat we hier in de toekomst naar moeten kijken, hoe je dit soort dingen benadert als sport. Want als iemand tegen je aanrijdt, jij schade oploopt en door het reglement ook nog een extra motor moet pakken, dan vind ik dat niet zoals het moet zijn", aldus Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers. "Ik denk dat je wat meer speling moet krijgen. Je kan ook zeggen dat als de schade door iemand anders is veroorzaakt, je daarvoor een nieuw onderdeel mag pakken", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com Nederland.

Verstappen zegt het niet alleen uit eigenbelang, maar ziet ook andere voorbeelden om zich heen. "Dit is iets waar wij, maar ook Ferrari in Hongarije last van heeft gehad. Zij zijn ook een motor kwijtgeraakt. Ze doen het in de Formule E volgens mij ook: als een coureur schade rijdt bij een andere auto, dan mogen ze het vervangen. Dat is wel iets om naar te kijken, zeker wanneer je zo gelimiteerd bent met motoren, met andere onderdelen en met een budget cap."

Betalen voor schade? "Dan krijgen we minder domme acties"

Met die laatste woorden duidt Verstappen op het kostenplaatje. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft al aangegeven dat de veroorzaker van schade in zijn optiek de portemonnee moet trekken. Ziet Verstappen ook iets in dat plan? "Ik denk wel dat mensen dan meer verantwoording nemen in de eerste ronde en dat ze niet zomaar domme acties doen. Puur omdat ze weten dat het impact op het team en uiteindelijk ook op jezelf kan hebben." Verstappen ziet derhalve wel iets in de plannen, maar weet ook dat het uitermate lastig wordt om iedereen op één lijn te krijgen. Zo zijn alle Mercedes-aangedreven teams bij voorbaat tegen. "Er zitten natuurlijk altijd tegenstrijdige kanten aan vast, maar we gaan het zien."