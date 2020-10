Verstappen geen fan van kalender met 23 races: “Behoorlijk veel”

Eigenlijk zou de Formule 1 dit jaar een nieuw record vestigen met 22 races, maar het coronavirus stak daar een inmiddels welbekend stokje voor. Met veel kunst- en vliegwerk heeft de organisatie nog zeventien races op de kalender weten te krijgen, al moesten hiervoor wel een paar twee races op hetzelfde circuit worden verreden en banen worden aangedaan die oorspronkelijk niet op de planning stonden. Ook noopte de reis van het Portugese Portimao naar het Italiaanse Imola de Formule 1 om van de Grote Prijs van Emilia-Romagna een tweedaags raceweekend te maken, waarmee het evenement gelijk als experiment dient voor de toekomst, aangezien een korter raceweekend de weg kan vrijmaken voor een seizoen met nog meer races.

“Het is behoorlijk veel”, reageerde Verstappen vrijdag op het voornemen van de Formule 1 om volgend jaar 23 races te organiseren. “Voor de coureurs is het nog niet eens het grootste probleem, het gaat meer om de monteurs. Zij zijn nog langer van huis. Om 23 raceweekenden te hebben bestaande uit vrijdag, zaterdag en zondag, wordt vrij zwaar voor ze. Het gaat ook nog niet eens zozeer om de hoeveelheid werk, maar iedereen heeft naast de Formule 1 natuurlijk ook nog een privéleven. Dat moet niet worden onderschat. Als iemand niet lekker in zijn vel zit omdat ie zoveel van huis is, dan gaat diegene ook minder presteren. Het is dus zaak om een goede balans te vinden en het niet te bont te maken.”

Volgens de Nederlander moet de Formule 1 wel met tweedaagse weekenden gaan werken om het voor het personeel van de teams enigszins behapbaar te maken. “Als je 23 wedstrijden of meer organiseert, dan kun je er denk ik niet om heen”, aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar over een raceweekend dat alleen uit zaterdag en zondag bestaat. “Ik ben sowieso geen fan van zoveel races, maar ik snap natuurlijk wel waarom ze het willen: meer geld binnenharken. Voor de monteurs wordt het alleen enorm lastig.” Verstappen benadrukt dat hij niet precies weet wat de plannen van de Formule 1 zijn voor volgend jaar. “Maar 23 wedstrijden zijn er wel heel veel. Ze zullen goed moeten kijken hoe ze dat allemaal willen doen en goed naar de planning moeten kijken, want uiteindelijk zijn de monteurs er dus een beetje de dupe van. De grote bazen in de Formule 1 komen later aan en zijn eerder weg, dus voor hen maakt het niet zoveel uit.”

Door het weekend pas op zaterdag te laten beginnen, kan het Formule 1-personeel iets later naar het circuit afreizen. Verstappen ziet echter ook dat het aantal dagen dat men van huis is per saldo echter alleen maar toeneemt wanneer er tegelijkertijd meer races aan de kalender worden toegevoegd. “Als je meer races toevoegt en één dag van het weekend afhaalt, ben je natuurlijk nog steeds meer dagen van huis dan anders. Maar als je dan ook nog eens precies hetzelfde schema zou aanhouden als bij een normaal programma, dan is het helemaal bijna niet te doen. Een tweedaags weekend zou het dus iets kunnen verzachten.”

Een aantal promotors, waaronder Spa, Silverstone en ook Zandvoort, zal het schrappen van de vrijdag eveneens niet zien zitten, gezien het aantal bezoekers dat er bij hen op de eerste vrije trainingen afkomt. En in Monaco is het traditie om op donderdag al te beginnen. Goed mogelijk werkt de Formule 1 in de toekomst dan ook met weekenden van verschillende duur. Verstappen ziet wel. “Ik heb op dit moment echt geen idee van wat ze plan zijn. Dit zijn ook vragen die je beter aan het FOM of de FIA kan stellen. We moeten even afwachten wat ze precies willen. En of 23 races volgend jaar überhaupt wel gaat lukken in deze tijd”, wijst hij op het feit dat het coronavirus mogelijk ook nog impact heeft op het seizoen 2021.