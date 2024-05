Verstappen jaagt op F1-historie in Monaco: "Kwalificatie belangrijk"

Afgelopen weekend verlengde Max Verstappen in Imola zijn indrukwekkende reeks pole-positions tot acht stuks, waarmee hij recordhouder Ayrton Senna evenaarde. Aankomend weekend krijgt de Nederlander de kans om dat record alleen in handen te nemen door naar pole te trainen in Monaco. Als de coureur van Red Bull Racing daarin slaagt, dan wordt hij de eerste coureur sinds Alberto Ascari in 1953 die de langste reeks overwinningen en langste reeks pole-positions tegelijkertijd in handen heeft. Het geeft extra lading aan de kwalificatie van zaterdag, die hoe dan ook bijzonder belangrijk wordt. Op het krappe stratencircuit van Monaco is inhalen schier onmogelijk, waardoor pole pakken nog belangrijker is dan in de voorgaande races.

"Omdat het een krap stratencircuit is, wordt het belangrijk om een vliegende start te hebben en een sterke kwalificatie af te leveren, want het is hier altijd bijzonder moeilijk om in te halen. De race hangt vaak af van de strategie en je hebt veel concentratie en focus nodig", zegt Verstappen dan ook in zijn vooruitblik op de GP van Monaco. Na de gewonnen race in Imola is de focus al snel naar verbeterpunten voor het treffen in zijn woonplaats gegaan. "We kijken ernaar uit om te zien wat het weekend brengt. Monaco is altijd ongelofelijk druk en hectisch, dus het is fijn om thuis te komen, te ontspannen en op te laden voor de race. Het is ook altijd fijn om 's avonds naar huis te kunnen gaan."

Daar waar Verstappen in Imola zowel pole-position als de overwinning veiligstelde, moest teamgenoot Sergio Pérez het doen met een uitschakeling in Q2 en de achtste plek aan de finish. "Helemaal niets viel samen in Imola en we hebben hard gewerkt om te begrijpen waarom", benadrukt de Mexicaan, die dat samen met het hele team heeft gedaan. "Ik wil het momentum terugkrijgen en we weten dat we dit weekend goed kunnen presteren als we het juiste doen." De winnaar van de GP van Monaco van 2022 kijkt uit naar wat hij een bijzonder raceweekend noemt, waarin het racen soms op de tweede plaats lijkt te komen. "In Monaco komt de druk om te presteren op zaterdag, want inhalen op zondag is schier onmogelijk. Ik weet dat ik het beter moet doen na een lastig weekend in Italië."