Verstappen ziet mogelijkheden bij start: “Het wordt interessant”

Het is dit jaar voor het eerst dat Verstappen de Grand Prix van Rusland van de eerste startrij begint. De Nederlander maakte zich aanvankelijk zorgen of hij in de kwalificatie de concurrentie wel van zich af kon houden voor P3, maar een ijzersterke ronde deed hem tussen de twee Mercedessen op de grid belanden. En de tweede startpositie is in Sochi zeker niet gek, gezien het aantal meters dat de coureurs na de start dienen af te leggen naar de tweede bocht, wat na de flauwe eerste bocht de eerste plek is waar de coureurs in de ankers gaan. “Ja, absoluut. Als ik een goede start heb en vervolgens een goede slipstream kan pakken, wie weet wat er dan gebeurt bij het insturen van de tweede bocht. Het effect van de tow is heel groot hier”, bevestigt Verstappen.

“Maar het wordt sowieso een interessante race met de banden”, stipt Verstappen gelijk een heikel punt voor de man op pole aan. Hamilton start de race op de soft band, terwijl Verstappen op het medium rubber vertrekt. De Nederlander zou hierdoor een langere eerste stint moeten kunnen rijden, wat een strategisch voordeel kan zijn. Verstappen is dan ook blij dat hij op de medium banden begint. “Ja, ik denk dat dit voor ons de beste manier is om deze race aan te vliegen. Ik start alleen wel aan de vuile kant van de baan”, houdt hij nog wel een slag om de arm. “Ik weet niet zeker wat voor effect dat zal hebben, maar goed, alles bij elkaar zijn de jongens van Mercedes wel iets sneller dan wij in de race, dus ik zal mijn uiterste best doen om ze bij te blijven en dan zien we wel wat er gebeurt.”

“Maar op de eerste plaats zou ik graag een goede start hebben en daarmee bedoel ik dat wanneer ik vol op het gas ga, ik ook vol vermogen heb”, is Verstappen de technische problemen in de afgelopen twee races nog niet vergeten. “Dat zou fijn zijn. En het zou ook mooi zijn als ik daarna niet van de baan wordt gereden. Na twee keer op rij te zijn uitgevallen zou het goed zijn om weer wat punten te scoren.”

Hamilton beseft dat zijn uitgangspositie voor de race niet ideaal is, ondanks dat hij op pole staat. “Dat is helemaal geen goede plek om te staan”, beaamt de Brit, die zondag het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher kan evenaren. “De auto’s zijn dit jaar meer ‘draggy’ en het effect van de tow is dit jaar groter dan in voorgaande jaren, dus ja, ik verwacht eigenlijk wel dat een van deze twee [Verstappen of Valtteri Bottas] me op een bepaald moment voorbij zal vliegen.” Over het feit dat hij op de zachte band start: “Ik sta op de slechtste band om de race mee te beginnen, al is het over het algemeen wel een goede band voor de start zelf. Deze band slijt echter het hardst, volgens mij wel tien keer harder dan de andere banden. Dus dat gaat een worsteling worden. We hebben hier een lange pitstraat dus het is niet waarschijnlijk dat we voor een tweestopper zullen gaan. Het zal daarom zaak zijn om deze banden zo lang mogelijk goed te houden. Als deze jongens me voorbij gaan, rijden ze meteen bij me weg. Dus ik zal eens goed nadenken wat ik kan doen om mijn positie te behouden.”

Geen Silverstone-scenario

De afgelopen dagen was het al behoorlijk zweten aan de Zwarte Zee, voor zondag worden nog hogere temperaturen verwacht in Sochi. Gevraagd of we mogelijk een vergelijkbaar scenario gaan zien als tijdens de tweede race op Silverstone, waarin de Mercedes-coureurs worstelden met de banden en Verstappen er met de overwinning aan de haal ging, reageert de Red Bull-coureur: “Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat we een situatie zoals op Silverstone krijgen. Ik denk dat we daar iets competitiever waren in de ‘long runs’ en ook vormen de banden hier niet zo’n groot probleem als daar. Ik ga er dus niet vanuit dat hetzelfde hier gaat gebeuren.”

