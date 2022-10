De Grand Prix van Japan is natuurlijk het feestje van Honda en daar is in Suzuka geen ontkomen aan. Het merk is eigenaar van het befaamde circuit dat ooit als testbaan is aangelegd en Honda fungeert dit jaar ook als titelsponsor van de race. Formeel is Honda niet meer actief in de Formule 1, maar de praktijk is anders. Honda mag na Abu Dhabi dan officieel afscheid hebben genomen van de sport, in werkelijkheid rijden de Red Bull- en AlphaTauri-coureurs nog altijd met Honda-motoren en zal dit tot en met 2025 zo blijven. Helmut Marko heeft zelfs uitgelegd dat de motoren verzegeld aankomen in Milton Keynes en dat alleen Honda-mensen daar aan mogen komen.

Naam op de auto past in trend van Honda

Het geeft aan dat Honda alom aanwezig is en juist dat laat Max Verstappen ook optekenen als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar de nieuwe Honda-branding. "Het is geweldig om de volledige naam vanaf dit weekend weer op de auto te zien staan. Maar HRC [Honda Racing Corporation] stond er natuurlijk al wel op en eigenlijk zijn ze nooit weggeweest, voor mijn gevoel zeker niet. Voor de thuisrace is het natuurlijk wel extra speciaal dat ze weer volledig op de auto staan. Ik moet zeggen dat het erg fijn met hen samenwerken is. De onderlinge relatie is dit jaar niet echt veranderd, dus in dat opzicht is het ook goed dat ze nu meer prominent op de auto staan."

Honda krijgt op deze manier meer erkenning voor het werk dat is geleverd, al moet gezegd dat het tussen Red Bull en Honda in de huidige vorm een betaalde deal is. Dit is eigenlijk de tweede stap die past bij een trend waaruit blijkt dat Honda spijt heeft van het besluit om officieel te vertrekken. Na de GP van Hongarije werd al bekend dat de technische ondersteuning tot en met 2025 blijft en nu wordt er marketingtechnisch ook boter bij de vis gedaan. "Het komt niet echt als een verrassing, nee. Het team vertelt mij natuurlijk ook wat er gaat gebeuren, dus in dat opzicht zag ik het aankomen."

Gesprekken met Honda over 2026 gaande, Hyundai ook geïnteresseerd

Vervolgvraag luidt natuurlijk wat er op de langere termijn gaat gebeuren, onder het nieuwe motorreglement vanaf 2026. Nu de deal met Porsche is afgeketst, is Red Bull hard bezig met het eigen Powertrains-project, maar daar kan eventueel wel een partner bij. Dit hoeft niet zozeer technisch als wel financieel van aard te zijn. Zo is Hyundai geïnteresseerd om de Red Bull-motor vanaf 2026 te badgen in ruil voor een geldbedrag en zijn er meer opties. Logischerwijs zijn ook de gesprekken tussen Red Bull Racing en Honda over 2026 opgestart, bijvoorbeeld met Helmut Marko in Japan.

Verstappen kan zich als coureur logischerwijs niet al te veel uitlaten over deze zaken, maar geeft wel aan een langere samenwerking met Honda toe te juichen. "Ik ben misschien niet de aangewezen persoon om hierover te praten en bovendien is het ook nog best vroeg om het over zoiets te hebben. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat Honda een geweldige naam is voor de Formule 1 om erbij te hebben. In dat opzicht zou het voor de sport erg mooi zijn om ze weer terug te zien."

