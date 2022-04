Op donderdag bracht de Volkswagen Group een statement naar buiten waarin het meedeelde positief te staan tegenover Formule 1-deelname van Audi en Porsche. Het Duitse concern wil eerst de precieze regels aangaande de nieuwe motor voor 2026 weten, alvorens zij een definitieve klap geeft op de plannen. Audi zou graag met McLaren in zee gaan, al worden er ook gesprekken gevoerd met Sauber en Aston Martin. Porsche wordt al geruime tijd aan Red Bull gelinkt.

“Ik vind het heel spannend en het is ook erg belangrijk voor de Formule 1”, reageert Max Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com op het statement van de Volkswagen Group. “We hebben natuurlijk tien geweldige teams, maar het is ook goed dat er heel grote merken achter staan. Het is heel mooi om te zien dat dergelijke bedrijven zich aan F1 willen verbinden en ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst in petto heeft.”

“Het is geweldig nieuws voor de sport dat twee van zulke merken kijken naar een Formule 1-entree en het zou natuurlijk logisch zijn voor ons om gesprekken met ze te voeren”, voegt Red Bull-teambaas Christian Horner in de paddock van Albert Park toe, wanneer hij onder andere Motorsport.com te woord staat.

'Red Bull Powertrains ligt op schema'

Red Bull heeft sinds het besluit van Honda om uit de Formule 1 te stappen de motor in eigen beheer genomen met Red Bull Powertrains. Volgens Horner zou het echter een simpel proces zijn om een partner bij dit project te betrekken. “Het zou heel eenvoudig zijn. Maar het moet dan wel met de juiste partij zijn, natuurlijk”, zegt hij. “Het zou om die reden logisch zijn voor ons om in gesprek te gaan met beide fabrikanten, en met iedere andere fabrikant die serieuze plannen heeft. Maar Red Bull Powertrains loopt op dit moment al.”

Een deadline voor een definitieve beslissing van Porsche is er niet. “Het heeft niet echt invloed op onze plannen”, legt Horner uit. “We zijn operationeel en zijn goed onderweg met de nieuwe fabriek. Maar het is goed nieuws om te horen dat ze voornemens zijn om in de Formule 1 te komen. Dat is fantastisch voor de sport.”

Red Bull is momenteel bezig om een compleet nieuwe faciliteit in te richten voor de ontwikkeling van de 2026-motor. Horner is content met de voortgang. “Het ziet er goed uit”, meldt de Brit. “Alles gaat volgens plan. De eerste motor voor de 2026-regels zal binnenkort draaien. We betrekken het nieuwe pand eind mei en als het gaat om het aantrekken van personeel, hebben we een paar fantastische talenten aan boord weten te halen. We zijn tevreden met de progressie.”