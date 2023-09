Max Verstappen reageert met een lach op Marko: "Dat is nu onze minste zorg"

Met nog zes raceweekenden voor de boeg heeft Red Bull Racing de constructeurstitel al binnengehaald. Het gebeurde met een dominante zege van Max Verstappen in de achtertuin van Honda, waarbij punten van zijn ploeterende teamgenoot Sergio Perez niet eens nodig bleken. Verstappen kende op zijn beurt een vrij eenvoudige zondagmiddag, al werd het bij de start nog even dringen. "Het was een goede race. Na de start werd het een beetje krap in de eerste bochten. Ik zag in mijn rechterspiegel dat Oscar iets beter van zijn plek kwam dan ik, maar ik zag in mijn linkerspiegel dat Lando nog veel beter weg kwam", blikt Verstappen in de persconferentie terug.

"Ik probeerde Oscar natuurlijk op te vangen, maar zag Lando aan de buitenkant komen met veel meer snelheid. Hij kwam vervolgens een beetje naar rechts waarbij ik dacht 'ja, veel verder naar rechts kan niet, want daar zit Oscar nog'. Maar gelukkig is er niks gebeurd. Het was close, maar dat hoort bij het racen en sowieso bij de start. Het gevecht ging nog even door in de bochten 1 en 2, waarbij ik geluk had dat er iets meer grip op de gewone racelijn lag dan aan de buitenkant, waar Lando natuurlijk zat."

De constructeurstitel in stijl binnengehaald

Nadien was er geen vuiltje meer aan de lucht voor Verstappen en kon hij eenvoudig controleren, ondanks dat hij in tegenstelling tot de McLaren-mannen geen twee setjes van de harde band had. "Maar de auto was fantastisch om in te rijden en ik kon goed op de banden letten. We konden de hoge bandenslijtage hier best goed binnen de perken houden. Ik wist natuurlijk dat onze strategie iets anders zou zijn dan die van sommige anderen omdat we geen twee setjes van harde banden meer hadden, maar op mediums werkte het eigenlijk ook prima. De balans en de tractie bleven tijdens de hele stint goed. In dat opzicht hebben we deze race geen problemen gekend en dat vat het hele weekend wel samen. We hebben hier een fantastisch weekend beleefd."

Verstappen heeft met P1 in alle trainingen, pole-position, de snelste raceronde en de overwinning de volle buit te pakken, al klonk via de boordradio nog even dat hij zes à zeven tienden tekortkwam. Dit duidde op een extra doel van Verstappen om de race met twintig seconden voorsprong te winnen, hetgeen veel zegt over de overmacht. Gevraagd of de RB19 in Suzuka het best uit de verf is gekomen van dit hele seizoen, is de Limburger terughoudend. "Dat weet ik niet, want ik heb wel meer weekenden gehad waarin de auto goed aanvoelde. Hoe groot de voorsprong is, ligt ook niet alleen aan je eigen auto. Het hangt natuurlijk ook deels af van de concurrentie."

Kampioen na de sprintrace? Verstappen reageert met een lach op Marko

In het constructeurskampioenschap is de voorsprong van Red Bull in ieder geval al niet meer te overbruggen voor de rest. Het team heeft de buit zodoende al binnen, hetgeen vorig jaar in het Amerikaanse Austin gebeurde: "Maar deze titel is absoluut beter. De auto is nu dominanter dan vorig jaar, op Singapore na hebben we eigenlijk iedere race een geweldige auto gehad. Het is qua uitvoering ook een ongelooflijk seizoen voor iedereen in ons team. Ik ben trots om daar onderdeel van te zijn en ik ben ook trots om met al die fantastische mensen op het circuit en in de fabriek samen te werken. Er zijn heel veel mensen die je nooit op het circuit ziet, maar die wel belangrijk werk doen om ervoor te zorgen dat onze auto's altijd zo goed mogelijk zijn, dat de auto's worden doorontwikkeld en ook dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid op volgend jaar."

Voordat de blik op 2024 kan - hetgeen in de fabriek al lange tijd het geval is - moeten de wereldtitel(s) eerst nog worden gevierd. Het zal gebeuren in Doha, waarover Helmut Marko met een knipoog zei: "Dat is qua timing wat ongelukkig, want de alcohol is daar erg duur. Het is dus de vraag of Red Bull dat kan betalen." Verstappen reageert er echter met een knipoog op: "Ik denk dat dat nu onze minste zorg is!" Ook de kans dat hij de titel in de sprintrace al pakt en dat monteurs zich dan nog moeten inhouden voor de zondag hoeft volgens hem geen euvel te zijn. "Hoezo is dat een probleem dan? Je kunt toch ook op zaterdagavond alvast iets drinken?", lacht de WK-leider.

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Japan