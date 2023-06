Het Circuit Gilles Villeneuve is sinds 1978 de gastheer van de Grand Prix van Canada. Sinds de eerste editie op het Île Notre-Dame is de Formule 1 alleen in 1987, 2009 en coronajaren 2020 en 2021 niet van de partij geweest. Vorig jaar keerde de Canadese GP na twee jaar absentie dus terug op het programma. De race werd gewonnen door Max Verstappen, die daarmee zijn eerste zege in Montreal scoorde, nadat hij een dag eerder in de regen al pole-position had gepakt. Op papier lijken Verstappen en Red Bull Racing ook dit jaar favoriet voor de winst op Circuit Gilles Villeneuve, dat over met diverse lange rechte stukken goed bij de RB19 zou moeten passen.

Toch weet Verstappen dat het goed afstellen van de auto in Montreal geen eenvoudige klus is en dat is te wijten aan een unieke karakteristiek van het circuit. "Het is altijd fijn om terug te keren in Montreal. Het is een geweldige stad en de fans zijn ook fantastisch", zegt Verstappen in zijn vooruitblik op het raceweekend. "Het circuit is heel uniek, omdat je hier nog over old school kerbstones kan rijden en de setting gewoon best cool is. Voor de afstelling van de auto moet je een goede balans zien te vinden tussen snelheid op de rechte stukken en goed over de kerbstones kunnen rijden. We moeten dus een goede middenweg vinden. Natuurlijk zit mijn overwinning van vorig jaar nog in mijn hoofd, dus hopelijk kunnen we dit weekend iets vergelijkbaars laten zien."

Perez weet wat hem te doen staat

Verstappen arriveert in Montreal als winnaar van de laatste drie races, waardoor hij in de WK-stand een voorsprong van 53 punten heeft genomen op teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan is zelf momenteel bezig met een mindere reeks. Na zijn kwalificatiecrash in Monaco kwam hij in de race niet verder dan de zestiende positie, om een week later in Spanje opnieuw geen beste beurt te maken in de kwalificatie. Na zijn uitschakeling in Q2 en de bijbehorende elfde startplek knokte hij zich in de race nog wel naar de vierde positie. Daarna is Perez naar de fabriek van Red Bull afgereisd om de moeizame races achter zich te laten en de blik weer op de toekomst te richten.

"Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen. Na de Spaanse GP ben ik in Milton Keynes geweest, waar ik met mijn team hard heb gewerkt en goede constructieve gesprekken heb gevoerd", verklaart Perez. "Ik weet wat ik moet doen om weer de vorm te bereiken waarvan ik weet dat ik die kan bereiken en als team weten we hoe we de auto in het window moeten krijgen waarin ik het beste presteer. Met dit soort momenten is het belangrijker dan ooit om als team te werken en we gaan elkaar allemaal steunen om in Canada voor de zege te gaan. Ik heb een fantastische auto en het is altijd leuk om achter het stuur te kruipen. Ik moet enorm consistent zijn in Montreal en een compleet weekend afleveren."

Video: De hoogtepunten van de Canadese GP van 2022