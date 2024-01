Max Verstappen: "F1-auto's van vorig reglement leuker om in te rijden"

De Formule 1 is begin 2022 overgestapt op een nieuw technisch reglement. Eigenlijk had dat een jaar eerder al moeten gebeuren, maar de coronapandemie heeft voor uitstel gezorgd. Het leidde ertoe dat de doorontwikkeling in coronatijd flink is beperkt en dat de koningsklasse in 2021 nog een jaar langer heeft vastgehouden aan het toenmalige reglement. Zoals bekend heeft dat een historisch Formule 1-seizoen ingeluid met een beklijvende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Een jaar later volgde de omslag alsnog en is Red Bull Racing - ondanks dat Ferrari begin 2022 iets beter uit de startblokken kwam - de dominante factor gebleken.

Aan succes geen gebrek en bovendien lijkt de geest van het reglement prima te werken. Coureurs hebben meermaals laten weten dat het effect van vuile lucht minder is en dat volgen daardoor beter gaat. Dat gezegd hebbende, laat Verstappen optekenen dat de vorige generatie auto's vanuit rijdersoogpunt fijner aanvoelde. "Ik had er iets meer plezier in om met die oude auto's te rijden", laat Verstappen aan Auto, Motor und Sport weten. "Die auto's waren nog wat wendbaarder, vooral omdat ze lichter waren. Ik denk dat de auto's met de vorige banden ook minder stijf waren. Als je tegenwoordig een klein momentje hebt, dan is het moeilijker om dat te controleren zonder veel tijd te verliezen. Als je nu even dwars gaat, verlies je meteen veel. Bovendien is het gewicht een nadeel in de langzame bochten. Daardoor is het nog moeilijker geworden om een perfect rondje te rijden."

Het is een patroon dat de huidige auto's erg goed aanvoelen in snelle bochten, maar dat coureurs het materiaal log noemen in langzame bochten. "De auto's van nu zijn zwaarder en hebben bij lagere snelheden minder downforce", duidt Verstappen op de aanzuigende werking van het grondeffect. "De wielen zijn groter en dat beïnvloedt het zicht. Doordat de auto's stijver zijn, kun je de bochten niet meer zo aanvallen als eerst, maar goed, dat is voor iedereen hetzelfde. Je past jezelf gewoon aan." Dat laatste geldt volgens Verstappen ook in algemene zin. Hij herhaalt nog maar eens alle suggesties dat de Red Bull-auto beter bij zijn rijstijl zou passen onzin te vinden. "De engineers ontwikkelen de auto gewoon om die zo snel mogelijk te maken. Als mensen vragen wat mijn rijstijl is, dan zeg ik altijd dat ik dat zelf niet eens weet. Ik pas me gewoon aan aan de eigenschappen van een bepaalde auto om die zo snel mogelijk te maken. Dat is volgens mij de sleutel tot een echt goede Formule 1-coureur zijn, jezelf aanpassen aan wat je van het team krijgt."

'Onmogelijk vast te stellen hoeveel succes door de auto en hoeveel door de coureur komt'

De drievoudig wereldkampioen zegt zich sowieso niet echt bezig te houden met de mening van anderen. De discussie over hoeveel procent van het succes door de auto en hoeveel door de coureur te verklaren valt in de Formule 1, acht Verstappen eveneens zinloos. "De meningen van anderen interesseren me niet. Ze kennen onze auto ook helemaal niet. Ik probeer gewoon steeds het maximale eruit te halen. Ik weet natuurlijk niet hoe dominant deze auto is ten opzichte van eerdere auto's, maar dat weet helemaal niemand."

Als wordt opgemerkt dat Verstappen met bandenmanagement wel eigenhandig het verschil lijkt te maken, vervolgt de Nederlander: "Maar je hebt in ieder geval een auto nodig die goed met de banden om kan gaan. Dat zie je ook aan Haas. Ik denk niet dat Kevin en Nico idioten zijn, maar als je een auto hebt die meteen de banden opvreet, dan kun je niet veel doen. Je hebt een fundament nodig en dat fundament is de auto. Vervolgens kun je als coureur nog wel één à twee tienden per raceronde vinden als je beter met de banden omgaat", besluit de drievoudig wereldkampioen.