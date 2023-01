Verstappen: F1-auto met onderstuur kan onmogelijk snel zijn

Met nog vier races te gaan wist Max Verstappen zich al te kronen tot de Formule 1-wereldkampioen van 2022, maar in de eerste fase van het seizoen leek de uitdaging een stuk groter te worden. Charles Leclerc won twee van de eerste drie races en had in de eerste seizoenshelft meer kansen op zeges, die door strategische fouten, technisch malheur en eigen fouten vervlogen. Voor Verstappen en Red Bull Racing verliep de eerste fase van het jaar overigens ook niet probleemloos, want de RB18 kampte met overgewicht. Het minimumgewicht was met 798 kilogram al fors hoger dan in voorgaande jaren, maar Red Bull slaagde er aanvankelijk niet in om in de buurt van dat gewicht te komen.

Het gevolg was dat de RB18 in de eerste races van 2022 kampte met relatief veel onderstuur. Daar waar Sergio Perez daar heel behoorlijk mee om kon gaan, sloot het voor Verstappen absoluut niet aan bij wat hij graag in een F1-auto ziet. De Nederlander heeft graag een auto die scherp instuurt en responsief is aan de voorkant en dat bood de RB18 hem op dat moment niet. Verstappen uitte zijn ontevredenheid met het aanwezige onderstuur. In gesprek met Motorsport.com is de tweevoudig wereldkampioen dieper ingegaan op de redenen waarom hij liever geen auto met onderstuur heeft. Enerzijds past het niet bij zijn persoonlijke voorkeuren, maar anderzijds heeft dat ook ingrijpende gevolgen voor de snelheid van de auto.

"Nu had het gewoon te maken met het gewicht van de auto. Door het overgewicht ontstond een balans met onderstuur en zodra we dat gewicht omlaag konden brengen, werd de bolide weer een stuk wendbaarder. Niet zenuwachtiger, maar gewoon wendbaarder", legt Verstappen uit wat hij ervan merkte toen de RB18 weer een stuk lichter werd. "Je kon de voorkant echt gebruiken. Uiteindelijk is dat ook de manier waarop je een snelle auto moet besturen. Een auto kan simpelweg niet snel zijn met onderstuur, dat is onmogelijk. Dat gold zeker met de banden die we gebruikten, die ook wat meer neigden naar onderstuur. De auto mag dan niet dat karakter hebben."

Updates en gewichtsbesparing hielpen problemen te omzeilen

Toen Red Bull het gewicht van de RB18 eenmaal verlaagd had en de karakteristieken van de auto meer bij de rijstijl van Verstappen pasten, stond er geen maat meer op de combinatie. Uiteindelijk zou de Limburger op weg naar zijn tweede titel vijftien van de 22 races op zijn naam schrijven. In de eerste seizoenshelft moest Verstappen echter om de problemen heen werken, maar hoe deed hij dat? "Het gros was eerlijk gezegd te wijten aan het gewicht, maar de updates die we op de auto zetten, hielpen ook. Het draaide om het leren kennen van de banden en het begrijpen hoe we die beter konden sparen. Dat was absoluut niet de eenvoudigste klus."