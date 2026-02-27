Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

De populariteit van de Formule 1 heeft de voorbije jaren een flinke vlucht genomen door onder andere de Netflix-serie Drive to Survive en de bioscoopfilm met Brad Pitt. Maar de sterk gewijzigde technische regels voor 2026 – en de veel grotere rol die energiemanagement daarin heeft gekregen – maken de sport volgens Max Verstappen lastig om te volgen voor de fans, waarbij hij aangeeft zelf ook nog met vraagtekens te zitten.

Op de vraag wat de fan van alle veranderingen in de Formule 1 gaat merken, antwoordt Verstappen tijdens de persdag van Viaplay: "Het wordt ingewikkeld om te volgen en uit te leggen. Dat is het vooral. Uiteindelijk blijft het gewoon een Formule 1-auto – een raceauto – en wordt er gewoon gekwalificeerd en geracet. Maar het zal wel even wennen zijn voor iedereen. Ook qua inhaalacties. Ik heb zelf ook nog geen idee hoe dat zal gaan. Dus ja, voor iedereen zijn er eigenlijk nog heel veel vraagtekens. Aan de andere kant maakt dat het ook wel weer leuk, want daardoor ga je natuurlijk wel kijken."

Over hoe het voor hemzelf zal zijn: "Je hebt een bepaalde hoeveelheid energie die je kunt besteden in een ronde en dan ligt het er natuurlijk aan hoe goed jouw motor is en hoe efficiënt jouw auto is op het rechte stuk. Dus er zijn heel veel dingen die samen moeten komen. Maar omdat nu iedereen de vleugels open heeft op het rechte stuk, zal het wel even anders zijn met inhalen en verdedigen. De vraag is hoeveel batterij je op zo'n moment kan gebruiken, wat ook nog eens redelijk gelimiteerd is. Dat zijn allemaal dingen die voor ons ook nog een vraagteken zijn."

Verstappen liet zich tijdens de testdagen in Bahrein kritisch uit over de Formule 1 anno 2026 en trok tijdens de persdag van Viaplay opnieuw in twijfel of F1 met de nieuwe regels wel de juiste richting is ingeslagen. Gevraagd of het ergens niet leuk is om een nieuwe stijl van rijden in de Formule 1 te hebben: "Alles waarmee je op de limiet rijdt, is natuurlijk moeilijk. Het maakt uiteindelijk niet uit of het een Formule 1-auto is, een GT-auto of een straatauto. Maar sommige dingen zijn iets leuker om te besturen dan anderen. En zoals we het nu even proberen uit te leggen aan de gewone kijker – en eigenlijk ook gewoon als ik mezelf neem als ik naar de data kijk – dan vraag ik mezelf wel af: is dit eigenlijk wel wat we willen?"

Hopelijk nog lang in F1

Dat hij zich moet aanpassen aan een andere manier van rijden, is het probleem niet, benadrukt hij. "Maar is het op deze manier het leukste? Nee, dat is niet het geval." Verstappen zegt dat zijn mening hierover niet anders zal zijn als Red Bull dit jaar het te kloppen team blijkt te zijn. "Dit heeft voor mij niks met de resultaten te maken. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel leuk blijven en moet je plezier hebben in wat je doet. Kijk, ook al ben je de beste in je vak – en het maakt niet uit of dat nu racen is of iets anders – je moet het wel leuk vinden om te doen. Als je het niet leuk vindt om naar je werk te gaan, dan gaat dat natuurlijk niet lang goed. Ik denk dat het voor iedereen zo is. Het zou in ieder geval niet fijn zijn als je het niet leuk vindt om je werk te doen."

De viervoudig wereldkampioen gaf tijdens het voorseizoen zelfs aan dat de nieuwe regels niet bepaald helpen om hem langer in de Formule 1 te houden. Op de man af gevraagd hoe lang hij zelf nog verwacht in de koningsklasse te rijden: "Hopelijk natuurlijk nog lang. Maar ja, dat is ook altijd heel moeilijk in te schatten. Het is sowieso allemaal een beetje moeilijk in te schatten op dit moment. Ook qua waar we staan. Hopelijk valt het allemaal een beetje mee."

