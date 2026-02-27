Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH

WEC
Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH

Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
GP van Thailand
Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026

Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Formule 1
Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Formule 1
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Ronderecord Bezzecchi in MotoGP-training Thailand, Bagnaia mist Q2

MotoGP
GP van Thailand
Ronderecord Bezzecchi in MotoGP-training Thailand, Bagnaia mist Q2

Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Collin Veijer met tiende tijd rechtstreeks naar Q2 van Moto2 Thailand

Moto2
Buriram
Collin Veijer met tiende tijd rechtstreeks naar Q2 van Moto2 Thailand
Formule 1

Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Voor de gemiddelde Formule 1-fan wordt het er dit jaar bepaald niet eenvoudiger op om goed te kunnen volgen wat er tijdens de races op de baan gebeurt. Zo is de verwachting van Max Verstappen.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

De populariteit van de Formule 1 heeft de voorbije jaren een flinke vlucht genomen door onder andere de Netflix-serie Drive to Survive en de bioscoopfilm met Brad Pitt. Maar de sterk gewijzigde technische regels voor 2026 – en de veel grotere rol die energiemanagement daarin heeft gekregen – maken de sport volgens Max Verstappen lastig om te volgen voor de fans, waarbij hij aangeeft zelf ook nog met vraagtekens te zitten.

Lees ook:

Op de vraag wat de fan van alle veranderingen in de Formule 1 gaat merken, antwoordt Verstappen tijdens de persdag van Viaplay: "Het wordt ingewikkeld om te volgen en uit te leggen. Dat is het vooral. Uiteindelijk blijft het gewoon een Formule 1-auto – een raceauto – en wordt er gewoon gekwalificeerd en geracet. Maar het zal wel even wennen zijn voor iedereen. Ook qua inhaalacties. Ik heb zelf ook nog geen idee hoe dat zal gaan. Dus ja, voor iedereen zijn er eigenlijk nog heel veel vraagtekens. Aan de andere kant maakt dat het ook wel weer leuk, want daardoor ga je natuurlijk wel kijken."

Over hoe het voor hemzelf zal zijn: "Je hebt een bepaalde hoeveelheid energie die je kunt besteden in een ronde en dan ligt het er natuurlijk aan hoe goed jouw motor is en hoe efficiënt jouw auto is op het rechte stuk. Dus er zijn heel veel dingen die samen moeten komen. Maar omdat nu iedereen de vleugels open heeft op het rechte stuk, zal het wel even anders zijn met inhalen en verdedigen. De vraag is hoeveel batterij je op zo'n moment kan gebruiken, wat ook nog eens redelijk gelimiteerd is. Dat zijn allemaal dingen die voor ons ook nog een vraagteken zijn."

Max Verstappen werd tijdens de persdag van Viaplay ingebeld vanuit Milton Keynes.

Max Verstappen werd tijdens de persdag van Viaplay ingebeld vanuit Milton Keynes.

Foto door: Rachel Ecclestone

Verstappen liet zich tijdens de testdagen in Bahrein kritisch uit over de Formule 1 anno 2026 en trok tijdens de persdag van Viaplay opnieuw in twijfel of F1 met de nieuwe regels wel de juiste richting is ingeslagen. Gevraagd of het ergens niet leuk is om een nieuwe stijl van rijden in de Formule 1 te hebben: "Alles waarmee je op de limiet rijdt, is natuurlijk moeilijk. Het maakt uiteindelijk niet uit of het een Formule 1-auto is, een GT-auto of een straatauto. Maar sommige dingen zijn iets leuker om te besturen dan anderen. En zoals we het nu even proberen uit te leggen aan de gewone kijker – en eigenlijk ook gewoon als ik mezelf neem als ik naar de data kijk – dan vraag ik mezelf wel af: is dit eigenlijk wel wat we willen?"

Hopelijk nog lang in F1

Dat hij zich moet aanpassen aan een andere manier van rijden, is het probleem niet, benadrukt hij. "Maar is het op deze manier het leukste? Nee, dat is niet het geval." Verstappen zegt dat zijn mening hierover niet anders zal zijn als Red Bull dit jaar het te kloppen team blijkt te zijn. "Dit heeft voor mij niks met de resultaten te maken. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel leuk blijven en moet je plezier hebben in wat je doet. Kijk, ook al ben je de beste in je vak – en het maakt niet uit of dat nu racen is of iets anders – je moet het wel leuk vinden om te doen. Als je het niet leuk vindt om naar je werk te gaan, dan gaat dat natuurlijk niet lang goed. Ik denk dat het voor iedereen zo is. Het zou in ieder geval niet fijn zijn als je het niet leuk vindt om je werk te doen."

De viervoudig wereldkampioen gaf tijdens het voorseizoen zelfs aan dat de nieuwe regels niet bepaald helpen om hem langer in de Formule 1 te houden. Op de man af gevraagd hoe lang hij zelf nog verwacht in de koningsklasse te rijden: "Hopelijk natuurlijk nog lang. Maar ja, dat is ook altijd heel moeilijk in te schatten. Het is sowieso allemaal een beetje moeilijk in te schatten op dit moment. Ook qua waar we staan. Hopelijk valt het allemaal een beetje mee."

Lees ook:

Bekijk: Maxplainer: Max Verstappen legt uit wat er verandert in F1

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH

WEC
Peugeot heeft 'verschillende zaken op de planning' voor 9X8 LMH

Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026

MotoGP
GP van Thailand
Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026

Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Formule 1
Max Verstappen: Formule 1 in 2026 lastig te volgen voor fans

Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Formule 1
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid
Vorig artikel Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Beste reacties

Meer van
Erwin Jaeggi

Max Verstappen: Concurrentie dacht natuurlijk dat onze motor zou ploffen

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen: Concurrentie dacht natuurlijk dat onze motor zou ploffen

Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom

Feature
FIA F2
Feature
FIA F2
Interview: Laurens van Hoepen over F2 met Trident, Nyck de Vries als coach en de F1-droom
Meer van
Max Verstappen

De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel

Formule 1
Formule 1
De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel

Horner: Verstappens niet verantwoordelijk voor mijn ontslag bij Red Bull

Formule 1
Formule 1
Horner: Verstappens niet verantwoordelijk voor mijn ontslag bij Red Bull

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
Meer van
Red Bull Racing

Max Verstappen ziet rally niet als een optie: "Dat is voor mij de grens"

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen ziet rally niet als een optie: "Dat is voor mij de grens"

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Formule 1
Formule 1
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Bekijk meer