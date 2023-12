Met negentien overwinningen uit 22 races, waaronder tien op een rij, heeft Max Verstappen records herschreven in 2023. De Limburger en de RB19 bleken een ongenaakbare combinatie te vormen, vooral vanaf de Grand Prix van Miami. De krachtmeting in Florida luidde de zegereeks van tien op een rij in en kwam na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin Verstappen naar eigen zeggen veel heeft geleerd over de RB19 en hoe hij die naar zijn wens kon krijgen.

Meer weerstand van Mercedes verwacht

Het resultaat is een seizoen met records - zoals het hoogste winstpercentage - waarvan Helmut Marko heeft laten weten dat ze in zijn optiek nooit meer worden verbeterd. "Ik had dit zelf natuurlijk ook niet verwacht", haakt Verstappen in tijdens het eindejaarsinterview met Viaplay. "Ik had wel vertrouwen in een goed seizoen, maar ik had gedacht dat het dichter bij elkaar zou komen." Ook dit sluit naadloos aan bij eerdere woorden van Marko, die van mening is dat Ferrari en Mercedes het in de vorige winter hebben laten afweten.

Verstappen had vooral meer tegenstand verwacht van de brigade van de inmiddels veelbesproken teambaas Toto Wolff. "Als je naar het eind van vorig jaar keek, dan vond ik eigenlijk wel dat Mercedes eraan zat te komen. Dus ja, ik had echt wel meer van hen verwacht." Verstappen duidt ermee op de overwinning van George Russell in Brazilië. Ironisch genoeg is die zege echter juist een valkuil voor het merk met de ster gebleken. Zo heeft Mercedes mede door die opsteker vastgehouden aan zeropod en is men daar gedurende het afgelopen seizoen pas op teruggekomen.

Red Bull had de zaakjes daarentegen meteen vanaf het begin in orde. Het was in Bahrein al direct te zien, al zag Verstappen het daaropvolgende succes toen nog niet helemaal aankomen. "Nee, op dat moment nog niet, nee. Ik had wel meteen een goed gevoel in onze auto, alleen Bahrein is best wel een specifiek circuit, met name door het hele agressieve asfalt daar. Als jouw auto goed met de banden omgaat, dan ga je altijd goed in Bahrein. Maar dat geeft nooit echt garanties dat het overal goed gaat. Dat moet je altijd nog maar afwachten, al was het wel een prima begin natuurlijk. We kenden ook al heel weinig problemen met het testen, alles werkte redelijk goed."

Met het even lange als succesvolle seizoen achter de rug kijkt Verstappen vooral nuchter terug op het jaar. "Het was best prima!", zegt hij op de voor hem kenmerkende wijze. "Natuurlijk is het ongelooflijk hoeveel wedstrijden we hebben gewonnen, maar ik zal nooit zeggen dat het perfect is geweest, want perfect bestaat gewoon niet." Als het woord fenomenaal wordt geopperd tijdens het gesprek met Viaplay, vervolgt Verstappen. "Tja, fenomenaal... Ik houd er zelf niet van om dat soort woorden te gebruiken. Er zijn altijd dingen die je kunt perfectioneren."

Zeven titels geen doel: "Als ik zo lang de auto heb, weet ik dat het goed komt"

Dat laatste geldt volgens Verstappen ook richting 2024, al voegt hij er meteen aan toe dat die verbetering waarschijnlijk niet in cijfers - dus in het aantal overwinningen - kan worden uitgedrukt. "Die aantallen zijn natuurlijk bizar, maar je blijft wel altijd naar verbeterpunten zoeken. Als je er niet meer zo in staat, dan wil je volgens mij ook niet meer altijd het allerbeste eruit halen. Ik probeer gewoon nog weer constanter te zijn en nog minder fouten te maken. Dat zit natuurlijk in de details. Het zit niet meer in het raken van een muur of crashen, maar wel in het iets beter voorbereiden van de auto voor het weekend in de simulator of de richting die je kiest met de set-up."

Doordat het reglement in ieder geval nog twee jaar stabiel blijft, komt tot slot ook de vraag op hoe ver Verstappen nog kan reiken in de koningsklasse - bijvoorbeeld met het aantal wereldtitels. "Ik heb na het eerste kampioenschap natuurlijk ook al gezegd dat alles wat daarna komt eigenlijk een bonus is. Zo zie ik dat nog steeds, en dat maakt mij misschien ook wel wat relaxter omdat eigenlijk alles al is bereikt in de Formule 1. Het hoeft eigenlijk niet eens meer, alleen ik vind het natuurlijk nog heel leuk." De zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn nog altijd geen doel. "Nee. Als ik een [goede] auto heb voor zo lang, dan weet ik dat het wel goed komt, maar daar ben ik niet mee bezig. Vanaf 2026 is het sowieso weer een heel ander verhaal."

Video: Samenvatting van Verstappens negentiende F1-zege dit seizoen