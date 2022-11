Verstappen sluit F1 2022 af: Vaker zevende dan tweede of derde

Nadat de strijd om de Formule 1-wereldtitel van 2021 nog tot de laatste ronde van de laatste race duurde, ging Max Verstappen in 2022 ogenschijnlijk een stuk makkelijker naar de wereldtitel. Met nog vier races voor de boeg wist de Nederlander in Japan zijn tweede opeenvolgende kampioenschap te behalen, om na het seizoen na de GP van Abu Dhabi af te sluiten met maar liefst 146 punten voorsprong op naaste achtervolger Charles Leclerc. Het tekent de dominantie van Verstappen tijdens het eerste seizoen onder de nieuwe technische reglementen en zijn statistieken over het hele seizoen weerspiegelen dat ook.

Met 454 punten vestigde Verstappen een record voor meeste punten in één F1-seizoen. De langere kalender van 2022 hielp daar weliswaar bij, maar daarbij dient ook opgemerkt te worden dat de Red Bull Racing-coureur in de eerste drie races al twee keer was uitgevallen met technisch malheur. Dat bleken achteraf ook zijn enige uitvalbeurten te zijn. Dat puntentotaal bereikte Verstappen uiteindelijk door een recordaantal van vijftien overwinningen te boeken in 2022. Het resultaat dat hij daarna het vaakste behaalde, was niet een van de andere podiumplaatsen. Opvallend genoeg werd Verstappen twee keer zevende - in Silverstone en Singapore - en dat is naast P1 het enige resultaat dat hij meer dan eens behaalde. Zijn enige tweede plek stelde Verstappen veilig in Oostenrijk, in Monaco werd hij derde en in Sao Paulo zesde.

Titel Verstappen geeft bijzondere reeks een vervolg in 2022

Vorig jaar werd Verstappen in Abu Dhabi voor het eerst F1-wereldkampioen en destijds gaf hij een vervolg aan een bijzondere statistiek, namelijk dat de winnaar van de openingsrace dat seizoen niet met de titel aan de haal ging. Lewis Hamilton won toen namelijk de ouverture in Bahrein. Dit jaar krijgt die reeks opnieuw een vervolg, want na de zege van Leclerc in Bahrein ging de wereldtitel uiteindelijk dus naar Verstappen. Dit is het zesde opeenvolgende jaar waarin de winnaar van de openingsrace zich niet heeft kunnen kronen tot wereldkampioen. De reeks begon in 2017, toen Sebastian Vettel de openingsrace in Bahrein op zijn naam schreef, maar Hamilton uiteindelijk over het hele seizoen gezien de sterkste was.

Jaar Winnaar openingsrace Uiteindelijke wereldkampioen 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2020 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Max Verstappen Video: Max Verstappen blikt terug op zijn zege in Abu Dhabi