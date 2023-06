Een man van de Formule 1-historie is Max Verstappen zeker, maar een man van vergelijkingen niet. De regerend wereldkampioen wil zichzelf dan ook niet vergelijken met het icoon dat hij vorig weekend heeft geëvenaard met het aantal zeges: Ayrton Senna. Qua rijstijl, onverschrokkenheid en kwaliteiten in de regen zijn er best raakvlakken aan te wijzen, al laat de Limburger dat liever aan anderen over. "Ik heb vooral veel respect voor wat die mannen uit het verleden hebben bereikt in deze sport. Ik kijk natuurlijk ook wel onboardbeelden van vroeger terug, al kun je dat qua rijstijlen toch niet goed vergelijken omdat het schakelen toen bijvoorbeeld nog heel anders ging."

Gevraagd naar een favoriet Senna-moment komt Verstappen wel met een klassieker voor de dag: "Hij heeft natuurlijk heel veel goede dingen laten zien, maar ik vind die openingsronde in de regen in Donington vooral mooi. Die was vrij goed", zegt Verstappen met gevoel voor understatement. Hij kiest ermee voor de zogenaamde 'lap of the Gods', waarin Senna met zijn McLaren van positie vijf naar de leiding schoot en onderweg onder meer Michael Schumacher, Damon Hill en Alain Prost verschalkte. Het gebeurde logischerwijs in de regen, omstandigheden waarin het nog meer dan normaal op de man achter het stuur aankomt.

Twee jaar voor Brazilië 2016: Toro Rosso-teamleden onder de indruk

Als er bij de 171 F1-starts die Max Verstappen inmiddels achter zijn naam heeft, wordt gezocht naar befaamde regenraces, dan gaan de gedachten al snel terug naar de Braziliaanse Grand Prix van 2016. De toen nog 19-jarige Nederlander kreeg het publiek in het land van Senna op de banken. Alhoewel de zege in Hockenheim 2019 er ook mag zijn en de overmacht tijdens de ingekorte race in Japan 2022 (seconde per ronde op de rest) groot was, valt te concluderen dat de meest Senna-achtige race van Verstappen er eentje is die hij niet winnend afsloot en die dus niet in het lijstje van 41 staat.

Twee jaar voor de gedenkwaardige regenrace in Brazilië speelt zich in Sao Paulo al een moment af dat nog grotendeels buiten de schijnwerpers plaatsvindt, maar op teamleden van die tijd een minstens zo grote indruk maakt. Op het circuit van Interlagos werkt Verstappen in november 2014 de tweede training uit zijn Formule 1-carrière af. De vuurdoop van het 17-jarige talent heeft even daarvoor op Suzuka plaatsgevonden, volgens Helmut Marko vooral om de coureur die hij had aangekondigd bij Toro Rosso 'een ultieme test op een lastig circuit' voor te schotelen.

De training in Japan verloopt naar wens, waarna de teamleden in Sao Paulo voor het eerst zien uit welk racehout Verstappen is gesneden. Graham Watson, twee maanden eerder aangesteld als teammanager van Toro Rosso, kan zich die vrijdag nog goed voor de geest halen. "Max is niet arrogant, maar hij blaakt net als zijn vader wel van het zelfvertrouwen. Dat zag ik voor het eerst in Brazilië, toen hij in de vrije training een behoorlijk moment kende en bijna zwaar crashte. Normaal is een jonge coureur dan even van slag, maar Max kon de auto net onder controle houden en reed een ronde later doodleuk zijn snelste tijd", liet Watson in een interview voor het (Motorsport.com-)boek Formule Max weten. "We moeten ook niet vergeten dat Max toen in onze auto voor het raceweekend reed. Als hij zwaar zou crashen, dan hadden we echt een probleem met de vaste coureurs. Maar zelfs op die leeftijd heb ik nooit gedacht: o mijn god, hij stapt weer in onze auto en dat gaat hopeloos mis. Het is moeilijk onder woorden te brengen wat ik precies voelde, maar vanaf dat moment wist ik dat Max een speciale zou worden."

Twee jaar later rijdt Verstappen voor 'grote broer' Red Bull Racing en staat hij na de Spaanse Grand Prix als racewinnaar in de boeken. Zaterdag kwalificeert hij zich in het droge als vierde op Interlagos, natuurlijk achter het oppermachtige Mercedes-duo Hamilton-Rosberg en Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, maar bijvoorbeeld voor Sebastian Vettel en zijn eigen teamgenoot Daniel Ricciardo. "We zitten er redelijk dichtbij. Mercedes oogt hier natuurlijk weer erg sterk, maar als het regent lijkt het alsof onze auto iets beter tot zijn recht komt. Ik hou er zelf ook van als het nat is, dus laten we kijken wat er mogelijk is."

Een dag later blijkt Verstappen gelijk te hebben en zijn de omstandigheden inderdaad compleet anders doordat de hemelsluizen boven het circuit 'tussen de meren' zijn opengegaan. De race begint met zes rondjes achter de safety car, maar als Lewis Hamilton nadien het tempo mag dicteren voor de echte start, slaat Verstappen meteen toe. De Limburger verschalkt The Iceman bij de eerste de beste gelegenheid in bocht 1 en tekent voor één van dé inhaalacties van de dag nadat diezelfde Raikkonen is gecrasht en de race tweemaal is stilgelegd middels een rode vlag. Het dominante Mercedes leidt zoals gewoonlijk met twee auto's bij de herstart, maar bij het uitkomen van de Senna S krijgt Verstappen de latere wereldkampioen Nico Rosberg in het vizier. Een fraaie inhaalactie buitenom volgt, die tot zowel verbazing als enthousiasme leidt bij commentator Martin Brundle. "The boy just goes and is finding grip everywhere else...", slaakt hij uit, gevolgd door: "Oké, jullie rijden daar allemaal maar langs, dan neem ik wel een andere lijn en zie ik wel hoe het daar is."

Verstappens actie sluit naadloos aan bij de opleiding die hij heeft gekregen van Jos, waarover hij jaren later zegt: "Toen ik nog kind was, stond mijn vader letterlijk op de kartbaan om aan te wijzen waar ik moest rijden, waar de grip lag. Dan ga je het vanzelf beter begrijpen en inzien hoe je nog sneller kunt gaan in de regen." Wat misschien niet in die regensessies op de kartbaan voorbij is gekomen, is het moment dat in ronde 38 van de Braziliaanse GP plaatsvindt. Verstappen verliest zijn Red Bull bijna bij het opkomen van start-finish, laat het publiek schrikken, maar doet met de stuurbewegingen en de rem op tijd loslaten exact het goede om de auto ternauwernood uit de vangrails te houden. "Nééé, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole", brult Olav Mol de Nederlandse huiskamers in. Rosberg komt weliswaar weer voorbij de man met startnummer 33, maar de auto uit de muur houden is eigenlijk al een prestatie op zich, waarbij een blik op Raikkonen en Marcus Ericsson die zondag volstaat.

De race heeft op dat moment al genoeg spektakel gekend, maar het mooiste moet nog komen. Red Bull jaagt de amusementswaarde onbedoeld nog verder de hoogte in met een ongelukkige strategie. Het team van Christian Horner besluit Verstappen binnen te halen voor intermediates, maar als de man achter het stuur via de boordradio meldt: ‘Het voelt alsof ik een boot bestuur, dit is wachten op een crash’, ziet Red Bull de bui letterlijk en figuurlijk hangen. Verstappen moet wederom naar binnen voor full wets en keert als zestiende terug op het Braziliaanse asfalt. Al het spektakel ten spijt lijkt de race puntloos te eindigen. "Maar Max heeft ons die dag gered", blikt Helmut Marko later ook terug voor het boek Formule Max. "Als team hebben we meerdere fouten gemaakt, maar dat heeft hem schijnbaar gemotiveerd of zelfs geïrriteerd. Wij zaten er in elk geval goed naast, dus deze gedenkwaardige race komt volledig op het conto van Max."

In de resterende zestien ronden doet Verstappen wat Marko voor onmogelijk had geacht. Hij snijdt als een warm mes door de boter, rijdt lijnen die anderen niet in het hoofd halen en mag na geslaagde inhaalacties op onder meer Vettel en Pérez als derde mee naar het podium. De Mercedes-coureurs kijken op het ereschavot ietwat verbaasd naar de man in het Red Bull-pak, alsof ze zich afvragen: waar komt dat ventje vandaan, was zijn race niet verkeken na die extra pitstop? Het aanwezige publiek juicht en in de dagen na de race regent het ook, maar dan veelal vergelijkingen van F1-analisten en oud-coureurs die de regenrace van Verstappen vergelijken met eerdere optredens van Senna.

Alhoewel Verstappen natuurlijk gelijk heeft en dat verschillende F1-tijdperken niet met elkaar te vergelijken zijn, valt na 171 F1-optredens van eerstgenoemde wel te zeggen: de race die eigenlijk nog het meest aan Senna doet denken, staat niet in het lijstje van 41 overwinningen. De derde plek in Sao Paulo is er echter eentje met een gouden randje. Of zoals Marko het geheel afsluitend samenvat: "Anderen hadden vijf tot acht rondjes nodig om te wennen, maar hij ging naar buiten en noteerde meteen snelle sectortijden. Hij hoefde de omstandigheden niet eerst te leren kennen en had geen aanloopfase nodig. Dit moet zijn wat Jos hem in de karttijd heeft geleerd. Die dag heeft hij ons gered."