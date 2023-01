Wat Max Verstappen verwacht van het debuutseizoen van Nyck de Vries in F1

Nyck de Vries heeft het officiële Formule 1-debuut zoals bekend al achter zich liggen. De Friese coureur stapte op het befaamde circuit van Monza in de Williams als invaller voor Alexander Albon. Zijn indrukwekkende prestaties op weg naar P9 zorgden voor gefronste wenkbrauwen in de paddock en voor een welkom duwtje richting een permanent F1-zitje. Een tip van Max Verstappen en een belletje naar Helmut Marko deden de rest, met een stoeltje bij AlphaTauri als het fraaie resultaat.

Ervaring en kijkje in de keuken kan helpen

In het eerste weekend van maart begint De Vries in Bahrein aan wat zijn 'rookie season' in de Formule 1 zal zijn. Binnen het Red Bull-concern zijn de verwachtingen meteen hooggespannen. Zo heeft Helmut Marko in Japan aan deze website laten weten dat hij De Vries al rap als de teamleider op technisch vlak ziet, vooral omdat de Nederlander meer technische bagage heeft dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. "Op een bepaalde manier begrijp ik dat wel", reageert Max Verstappen tijdens een interview met Motorsport.com. "Nyck is toch wat ouder en heeft veel ervaring opgedaan in andere kampioenschappen."

"Nyck moet in het begin misschien nog een beetje wennen aan de Formule 1, zoals iedereen dat natuurlijk heeft, maar hij weet perfect hoe hij met een race-auto om moet gaan. Nyck voelt de auto volgens mij ook behoorlijk goed aan en dat is precies wat AlphaTauri nodig heeft. Ze verliezen daar Pierre [Gasly] natuurlijk en daardoor hebben ze weer iemand nodig met ervaring in het algemeen. Iemand die in de auto kan stappen en hen hopelijk al snel in de goede richting kan leiden."

Waar Verstappen aangeeft dat iedere nieuwe coureur even moet 'wennen' aan de Formule 1-wereld kan de ervaring van De Vries wel helpen. Zo is de Formule E-kampioen van 2021 maar liefst elf jaar ouder dan toen Verstappen zelf voor zijn rookie-seizoen stond, in 2015 met destijds nog Toro Rosso. Het verschil betekent dat De Vries extra (levens-)ervaring heeft en ook het kijkje in de keuken bij Mercedes kan waardevol zijn. Gevraagd of die dingen De Vries gaan helpen, reageert Verstappen: "Waarschijnlijk helpt dat wel, ja. Je hebt in het leven, maar ook in andere kampioenschapen al dingen meegemaakt die je ook in de Formule 1 kunt tegenkomen. Als je als eens eerder in een situatie hebt gezeten, kun je er misschien makkelijker mee omgaan als je er nog eens mee te maken krijgt."

Bij Helmut Marko aan het juiste adres

Verstappen benadrukte eerder al dat hij de Formule 1-kans van De Vries vooral als loon naar werken ziet. "Ik wist natuurlijk al even voor de aankondiging in Japan dat het nieuws eraan zat te komen. Het is natuurlijk een prachtige kans voor hem. Hij heeft hier heel erg lang voor gewerkt en dan is het alleen maar mooi dat de kans zich nu voordoet. Na Monza was er volgens mij helemaal geen discussie meer mogelijk. En ik moet ook zeggen: Helmut is dan ook wel de man die je gewoon in de auto zet als hij iets goed vindt, terwijl andere teams daar toch vaak iets voorzichtiger in zijn. Maar dat is ook het mooie aan Red Bull. Sowieso ken ik Nyck erg goed, dus dit is alleen maar mooi."

Video: Vijf Nederlandse Formule 1-experts over hun verwachtingen van Nyck de Vries