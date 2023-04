Verstappen: Erg waardevol om iemand als Tost erbij te hebben als F1-rookie

De toplaag van AlphaTauri gaat op de schop en als onderdeel daarvan komt er een einde aan het dienstverband van Franz Tost als teambaas. De inmiddels 67-jarige man uit Trins had al aangegeven niet oneindig door te willen en op termijn graag terug te willen naar Oostenrijk ('bijvoorbeeld om meer te kunnen skiën'), maar het is door de plannen van Oliver Mintzlaff in een stroomversnelling gekomen. Tost blijft in 2024 nog wel aan het team verbonden als adviseur, maar de functie van teambaas wordt vanaf dan door Lauren Mekies bekleed, die op een nog te communiceren datum overkomt van Ferrari.

Met het stapje terug van Tost komt er na 2023 een einde aan maar liefst achttien jaar trouwe dienst bij hetzelfde Formule 1-team. Tost is na Christian Horner, die nog een jaar langer actief is bij Red Bull Racing, de langstzittende teambaas in F1. Het schetst meteen de verdienste van Tost, die volgens Max Verstappen een stuk verder gaat dan de twee overwinningen en vijf podiumplekken die het team onder zijn leiding heeft behaald. Tost heeft zijn sporen vooral verdiend als talentontwikkelaar en begeleider van latere wereldkampioenen als Sebastian Vettel en natuurlijk Verstappen zelf.

Een ideale leermeester voor jong talent

"Ik heb iets meer dan een jaar met Franz mogen samenwerken bij Toro Rosso", reageert Verstappen in Baku op het nieuws. "Als je nog aan het begin van je carrière staat en pas net in de Formule 1 komt, dan is het goed om iemand als Franz erbij te hebben. Hij heeft mij in het begin ook veel geholpen, vooral door advies te geven en zijn eigen ervaringen te delen. Hij weet precies hoe hij met jonge talenten om moet gaan. Als iemand in de Formule 1 komt, wil die in korte tijd vaak heel veel bereiken. Maar soms is het beter om iedereen een beetje tot rust te manen en om geduldig te zijn. Dat soort gesprekken met hem hebben mij ook enorm geholpen. Nu hij al zolang aan het hoofd staat van Toro Rosso en tegenwoordig AlphaTauri heeft hij heel veel talent door zien komen, dus ja, hij heeft een fantastische carrière gehad. Het is aan de ene kant jammer om hem te zien vertrekken, maar aan de andere kant heeft hij na al die jaren F1 nu wel wat meer tijd met zijn familie."

Naast Verstappen is Alexander Albon natuurlijk ook één van de coureurs die met Toro Rosso in de Formule 1 is gekomen en dus met Tost heeft gewerkt. De Thai echoot de woorden van Verstappen en zwaait zijn voormalig teambaas eveneens veel lof toe. "Ik mag Franz heel erg graag, ook als persoon trouwens. Hij is een echte racer. Franz is erg technisch in zijn aanpak en weet, doordat hij al zoveel talenten heeft meegemaakt, precies wat er nodig is. In mijn eerste zes maanden bij het team heeft hij mij echt bijgebracht wat erbij komt kijken om Formule 1-coureur te zijn, dus wat er wordt gevraagd en hoe je jezelf erop kunt voorbereiden. Als je net uit de Formule 2 komt, heb je namelijk geen idee. De Formule 1 is een hele andere wereld. Doordat hij al met zoveel coureurs heeft samengewerkt, kan hij je perfect aan de hand meenemen. Ik weet niet precies wat hij straks allemaal nog gaat doen, maar ik wens hem in ieder geval het allerbeste."