VIDEO: Max Verstappen enorm ontevreden over RB20 in VT3 F1 Mexico

Na een zwaar teleurstellende vrijdag begon Max Verstappen met een andere motor in de RB20 aan de derde Formule 1-training in Mexico. De Nederlander had het echter niet gemakkelijk op het circuit. Er werd volop geklaagd over het gebrek aan grip en - ondanks een niet heel slechte vierde tijd - was de kritiek op de afstelling niet mals. Red Bull Racing heeft voor de kwalificatie van later op de zondag nog wel wat werk te verzetten, anders kan het opnieuw een teleurstellende dag worden voor de kampioenschapsleider.