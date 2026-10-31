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Formule 1 GP van Mexico

Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico

Verstappen en Lawson moeten allebei één plek achteruit voor de Grand Prix van Mexico-Stad na hun onderlinge aanvaring tijdens de tweede vrije training.

Ronald Vording

Bewerkt: 31 okt 2026, 04:45

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Eén van de meest opmerkelijke momenten van de Formule 1-trainingen op vrijdag vond plaats in het Foro Sol, oftewel het stadiongedeelte van het Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen probeerde Lawson tijdens de tweede oefensessie in te halen richting bocht 12, maar de Racing Bulls-coureur verdedigde waardoor beide coureurs zij-aan-zij in het stadiongedeelte belandden.

Verstappen zat aan de buitenkant van bocht 13, waar hij voor zijn gevoel van de baan werd gedreven door zijn voormalig teamgenoot. De Nederlander vloog vervolgens over de kerbstones van bocht 14, waarna het tot contact tussen de coureurs van beide Red Bull-teams kwam. Het geheel zorgde voor schade aan Verstappens barge boards, waar hij het restant van de tweede training mee moest afwerken.

Nadien was hij nogal uitgesproken in de media pen. Op de vraag van Motorsport.com wat er in zijn optiek gebeurde, zei Verstappen niet te begrijpen “wat er in Lawsons hoofd omging” en voegde hij toe: “Voor mij is het gewoon niet erg slim om in zijn positie het gevecht met mij te aan te gaan.”

Racing Bulls-teambaas Alan Permane gaf aan het op zijn beurt een storm in een glas water te vinden, deels samenhangend met het circuit in Mexico en wat ervoor nodig is om de banden in het juiste window te krijgen. “Als je hier een ronde rijdt, een out lap of een cool down lap, dan is het heel belangrijk om de laatste sector snel af te leggen. Daardoor heb je goede banden voor bocht 1. Zonder dat loop je het risico dat je voorwielen blokkeren en dat soort dingen. Ze probeerden dat allebei te doen en als ik het in één woord moet omschrijven, dan is het gewoon onnodig.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Na de mediaverplichtingen moesten beide coureurs zich melden bij de stewards, die Verstappen en Lawson uiteindelijk allebei een gridstraf van één positie hebben opgelegd voor de race op zondag en een strafpunt op hun superlicentie.

“Bij het naderen van bocht 12 reed auto 3 een voorbereidingsronde en reed auto 30 een afkoelronde ter voorbereiding op een volgende snelle ronde. Beide coureurs gedroegen zich op een manier die door de stewards als onacceptabel werd beschouwd, met name gezien de waarschuwing die eerder die dag tijdens de vergadering met de teammanagers was gegeven."

“Beide coureurs erkenden dat hun manoeuvres onnodig en ‘onhandig’ waren. Aangezien er dit jaar vergelijkbare incidenten tussen coureurs tijdens vrije trainingen zijn geweest, hebben de stewards besloten de straf te verzwaren van een formele waarschuwing naar een gridstraf. Daarbij is met name rekening gehouden met de waarschuwing die tijdens de vergadering met de teammanagers was gegeven. Dit is bovendien in lijn met andere incidenten in voorgaande jaren waarbij auto's tijdens vrije trainingen met elkaar in contact kwamen.”

Met het signaal dat de stewards na eerdere waarschuwingen willen afgeven, blijken beide Red Bull-teams de verliezer na een incident dat volgens Permane bovenal compleet onnodig is geweest.

"Ik weet zeker dat ze er allebei hun eigen mening over hebben. Ik denk dat ze, als ze er met een koel hoofd op terugkijken, rustig zullen zijn en zullen denken: eigenlijk hadden we het allebei beter kunnen aanpakken”, vertelde de Racing Bulls-teambaas aan Motorsport.com. “Ik denk absoluut niet dat iemand bewust de confrontatie met de ander zoekt. Ik denk dat het gewoon zo'n compleet onnodige situatie is geweest.”

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- Het Motorsport.com-team

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