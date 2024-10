VIDEO: Max Verstappen een van de eersten op de baan in VT3 F1 Mexico

Met een kersverse motor in de auto is Max Verstappen een van de eerste coureurs die het asfalt in Mexico heeft opgezocht. De Nederlandse Formule 1-coureur kende een vervelende vrijdag met een probleem met de krachtbron achterin de RB20 en wil met de nieuwe motor wat tijd inhalen. Alles in VT3 is gericht op de kwalificatie van later op de zaterdag en de race, want dat zijn de belangrijkste sessies in een F1-weekend.

Het tempo laat tot nu toe nog wel te wensen over. Na een klein half uur staat de kampioenschapsleider op P10. Titelconcurrent Norris staat er beter voor, hij staat derde. Ferrari is echter veel sterker en staat drie tienden los van de rest van het veld. Carlos Sainz is de snelste man, Charles Leclerc volgt.