Zowel binnen als buiten de Formule 1-wereld worden de successen van Max Verstappen dit jaar gevierd. De 26-jarige coureur domineert het hele seizoen en is ook na het behalen van zijn derde wereldtitel in Qatar niet te stoppen. De Red Bull-rijder zet dit jaar het ene na het andere record op zijn naam en dat is ook het wereldberoemde tijdschrift Time opgevallen. Het tijdschrift heeft zelfs besloten om de Nederlander op de voorpagina van de nieuwste uitgave te plaatsen, waardoor hij als eerste Nederlander sinds 1960 solo op de cover staat.

Verstappen siert de voorpagina staand in zijn Red Bull-racepak. De timing van het plaatsen van de coureur op de cover is niet toevallig, want ook Time maakt zich op voor de langverwachte rentree van de Grand Prix van Las Vegas. Het tijdschrift is lovend over de rijderscapaciteiten van de ondertussen drievoudig wereldkampioen en noemt het zelfs 'een talent die we maar een keer per generatie zien'. Ook omschrijft het blad dat Verstappen - in tegenstelling tot Lewis Hamilton - niet per se in de schijnwerpers naast de baan hoeft te staan. Volgens Barton Crockett - betrokken als onderzoeker bij een bedrijf gelieerd aan F1-eigenaren Liberty Media - is dat in combinatie met de totale dominantie "een gevaar voor de F1-business".

Verstappen zelf denkt dat het zo'n vaart niet gaat lopen en haalt dominerende teams uit andere sporten daarbij als voorbeeld aan. "De NBA heeft het ook overleefd toen de Chicago Bulls domineerden", vertelt de 26-jarige Limburger Time. "Destijds - en ook daarna nog - waren er veel mensen die dachten 'dat is geweldig'. Als je een echte fan van de sport bent, dan zou je het moeten waarderen als een team het heel goed doet."

Eerdere Nederlanders op de cover

Verstappen is zoals gezegd de eerste Nederlander sinds 1960 die solo op het voorblad van Time staat. In 1960 stond toenmalig Shell-topman John Loudon op de cover. Daarvoor stond koningin Wilhelmina driemaal en haar troonopvolgster Juliana eenmaal op de voorpagina. Geert Wilders stond in 2017 ook op de voorkant van het blad, maar moest toen die plek delen met de Franse politica Marine Le Pen.